Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 17/9/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp vùng hội tụ gió lên đến 5.000m tiếp tục duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, từ ngày 17/9 có xu hướng lấn dần về phía Tây.
Thời tiết: Nhiều mây, khu vực phía Nam và Đông Nam tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, các nơi khác có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm), gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-1792026-x1zmyylDR.html