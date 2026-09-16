Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 17/9/2026

Thời tiết: Nhiều mây, khu vực phía Nam và Đông Nam tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, các nơi khác có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm), gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.