Bàn giao vụ 'xe Lexus dừng giữa cao tốc gây tai nạn' cho Công an xã
Từ những dữ liệu, chứng cứ được ghi lại, Cục CSGT nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật nên đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên, TP Hà Nội để xử lý nghiêm theo quy định
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30' chiều 15/9 tại Km 201+000 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.
Thời điểm xảy ra tai nạn, 3 ô tô lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Đến địa điểm trên, ô tô con BKS 29E-303.XX do tài xế C.T.N. (SN 1989) điều khiển, trên xe có ông N.Q.V. (SN 1985) đã tông vào xe khách loại 16 chỗ BKS 35H-126.XX do tài xế T.N.L. (SN 1975) điều khiển và ô tô nhãn hiệu Lexus đeo biển 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ. cầm lái.
Sau cú va chạm mạnh, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai; bà Đ.T.H. (SN 1967; đi trên ô tô khách) bị thương.
Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện (xe con BKS 29E-303.XX), Đội CSGT đường bộ cao tốc 3 xác định, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, đã xuất hiện vụ việc xe con biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303.XX.
Cục CSGT nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.
Nguồn CAND: https://cand.vn/ban-giao-vu-xe-lexus-dung-giua-cao-toc-gay-tai-nan-cho-cong-an-xa-post822181.html