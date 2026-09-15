Bàn giao vụ 'xe Lexus dừng giữa cao tốc gây tai nạn' cho Công an xã

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30' chiều 15/9 tại Km 201+000 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Thời điểm xảy ra tai nạn, 3 ô tô lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Đến địa điểm trên, ô tô con BKS 29E-303.XX do tài xế C.T.N. (SN 1989) điều khiển, trên xe có ông N.Q.V. (SN 1985) đã tông vào xe khách loại 16 chỗ BKS 35H-126.XX do tài xế T.N.L. (SN 1975) điều khiển và ô tô nhãn hiệu Lexus đeo biển 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ. cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sau cú va chạm mạnh, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai; bà Đ.T.H. (SN 1967; đi trên ô tô khách) bị thương.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện (xe con BKS 29E-303.XX), Đội CSGT đường bộ cao tốc 3 xác định, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, đã xuất hiện vụ việc xe con biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303.XX.

Cục CSGT nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.