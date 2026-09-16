Thái Nguyên chi hàng chục tỉ đồng khắc phục thiệt hại giao thông sau thiên tai

Thời gian qua, mưa lớn kéo dài gây thiệt hại cho nhiều công trình giao thông trên địa bàn Thái Nguyên, trong đó có cầu, đường bê tông, cầu tràn và công trình ngầm tràn phục vụ đi lại của người dân.

Trước tình trạng này, Ban Vận động cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên quyết định hỗ trợ 61,6 tỉ đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh để các địa phương sửa chữa, khắc phục công trình giao thông bị thiên tai.

Theo đó, số tiền 35 tỉ đồng được dành cho xã Bạch Thông để khắc phục hậu quả thiên tai tại công trình cầu Nà Thoi, thôn Đồng Thuận, nơi hạ tầng giao thông cần được sửa chữa sau ảnh hưởng của mưa lũ.

Xã Văn Lang được hỗ trợ 5 tỉ đồng để sửa chữa, khắc phục cầu Nà Hưu - Nặm Cà tại thôn Bản Kén và tuyến đường liên xã Văn Lang - Vĩnh Thông, khôi phục các hạng mục giao thông bị thiệt hại.

Hạ tầng giao thông tại khu vực nông thôn, miền núi của tỉnh Thái Nguyên được đầu tư, sửa chữa. Ảnh: Hằng Nga

Tại xã Nghinh Tường, 5 tỉ đồng được hỗ trợ để sửa chữa, khắc phục sạt lở đường bê tông Bản Nưa và sửa chữa, nâng cấp cầu tràn Nà Châu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Xã Sảng Mộc được hỗ trợ 4,3 tỉ đồng để sửa chữa, khắc phục cầu tràn tại xóm Bản Chương, còn xã Tân Khánh nhận 3,8 tỉ đồng để sửa cầu nối xóm Xuân Đào với xóm Tân Tiến và đường cùng cầu tràn liên hợp xóm La Tú.

Tại xã Xuân Dương, nguồn kinh phí 3,5 tỉ đồng được bố trí để sửa chữa công trình ngầm tràn liên hợp đi qua sông Na Rì và thay thế cầu treo thôn Đồng Xuân bị thiệt hại do thiên tai.

Xã Định Hóa được hỗ trợ 5 tỉ đồng để sửa chữa các công trình giao thông bị thiệt hại do thiên tai, bổ sung nguồn lực cho địa phương khôi phục những hạng mục phục vụ dân sinh.

Ban Vận động cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND các xã quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương được hỗ trợ có trách nhiệm tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai đối với từng công trình, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả trong quá trình triển khai sửa chữa.