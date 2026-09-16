Từ nay đến cuối năm còn 8-10 đợt mưa lớn

Ngày 16/9, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin, Bộ đã ban hành Kế hoạch hành động 3337/QĐ-BNN ngày 21/8/2026 thực hiện Thông báo số 117-TB/VPTW ngày 04/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Thành cho biết, từ đầu năm 2026 đến ngày 14/9, cả nước đã xảy ra 20/22 loại hình thiên tai trên các vùng miền. Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã xuất hiện 6 đợt lũ. Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 63 người chết, mất tích; ước tính thiệt hại vật chất hơn 2,221 tỷ đồng, giảm 84,9% thiệt hại về kinh tế so với cùng kỳ năm 2025.

Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 63 người chết và mất tích, ước tính thiệt hại vật chất ﻿hơn 2,221 tỷ đồng.

Tới hết năm, theo nhận định được đưa ra, trên Biển Đông còn khoảng 3-5 cơn bão, trong đó có khả năng 1-2 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Cùng với đó, còn khoảng 8-10 đợt mưa lớn. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ khu vực Bắc Bộ và các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể đạt báo động 2 đến trên báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Do tác động của El Niño, lượng mưa tại Trung Bộ và Nam Bộ trong những tháng cuối năm được dự báo có thể thiếu hụt 10-50%, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước cuối năm 2026.

Để phòng, chống và ứng phó hiệu quả với mưa lũ, ngập lụt, nhất là tại các đô thị miền núi, cần tổ chức trực ban thường xuyên 24/24 giờ, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ và ngập lụt, đồng thời truyền tải đầy đủ, kịp thời đến chính quyền các cấp và người dân.

Khi có dự báo, cảnh báo mưa lớn, các lực lượng và cộng đồng dân cư cần chủ động khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo, đồng thời tổ chức di dời người dân tại những khu vực thường xuyên bị ngập lụt sâu đến nơi an toàn. Việc vận hành hợp lý các hồ chứa cũng được xác định là giải pháp không làm gia tăng ngập lụt cho khu vực hạ du.

Về lâu dài, các địa phương cần rà soát, xác định cụ thể nguyên nhân gây ngập, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp. Các dự án tiêu thoát lũ, hồ điều hòa cần được đẩy nhanh tiến độ nhằm tăng khả năng trữ nước tạm thời khi xảy ra mưa lớn. Đồng thời, nâng cao năng lực hệ thống tiêu thoát nước và triển khai các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại những khu vực thường xuyên bị ngập lụt sâu.