Đoàn Văn Hậu trả giá đắt

Theo quyết định mới được công bố, Đoàn Văn Hậu bị treo giò 4 trận và phạt 20 triệu đồng. Đây là mức xử phạt cao nhất theo Khoản 1 Điều 39 về hành vi xâm phạm thân thể trong Quy định kỷ luật VFF năm 2026. Án phạt được đưa ra sau khi Ban Kỷ luật xem xét báo cáo từ Ban tổ chức giải về tình huống xảy ra trên sân Hàng Đẫy tối 10/9.

Trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và CAHN, Doãn Ngọc Tân có pha đua tốc độ bên cánh rồi phá bóng giải nguy. Ngay sau đó, Văn Hậu có tình huống giẫm mạnh vào vùng mắt cá chân phải của tiền vệ đối phương.

Đoàn Văn Hậu bị cấm 4 trận. Ảnh: AFC

Ban đầu, trọng tài Ngô Duy Lân chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định và truất quyền thi đấu của Văn Hậu. Hậu quả của pha va chạm không chỉ dừng lại ở chiếc thẻ đỏ. Doãn Ngọc Tân phải rời sân ngay ở phút 71 và được đưa đi kiểm tra y tế sau trận đấu.

Kết quả chẩn đoán cho thấy tiền vệ của Thể Công Viettel bị tổn thương đầu dưới xương mác cùng dây chằng cổ chân. Các bác sĩ dự kiến anh cần khoảng một tuần để hồi phục hoàn toàn. Chấn thương này khiến Doãn Ngọc Tân chắc chắn bỏ lỡ trận đấu quan trọng của Thể Công Viettel gặp Melbourne Victory tại AFC Champions League Two. Không những vậy, cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tới cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Điều khiến án phạt dành cho Đoàn Văn Hậu càng trở nên đáng tiếc là anh vừa trải qua hành trình dài để trở lại đỉnh cao. Sau nhiều tháng vật lộn với chấn thương, Văn Hậu không chỉ tái xuất mà còn dần lấy lại phong độ trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Hậu vệ quê Thái Bình cũng góp công giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2026 dưới thời HLV Kim Sang Sik, qua đó đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Chính vì vậy, chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp cùng án treo giò 4 trận là cú sốc lớn với Văn Hậu. Khi anh đang trên hành trình khẳng định lại vị thế ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia, một khoảnh khắc thiếu kiềm chế đã khiến mọi thứ trở nên kém trọn vẹn. Không chỉ ảnh hưởng đến Công an Hà Nội, án phạt này còn có thể tác động đến cơ hội duy trì phong độ của Văn Hậu trong thời gian tới.