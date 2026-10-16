Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực B, công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/10, sau hai ngày triển khai đợt 2 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (Đội K74) đã quy tập được 20 hài cốt liệt sỹ đơn, trong đó có 9 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi 731 hài cốt liệt sỹ được quy tập trong đợt 1 được trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Công viên Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/10, Đội K74 đã tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong hai ngày đầu tiên của đợt 2 (ngày 15/10 và 16/10), cán bộ, chiến sỹ Đội K74 đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, xử lý hơn 800m3 đất, quy tập được 20 hài cốt liệt sỹ.

Lũy kế tính tổng từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 16/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 751 hài cốt liệt sỹ (316 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 718 hài cốt liệt sỹ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sỹ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.