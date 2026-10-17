Trầm tích văn hóa giữa mùa thu Bắc Kinh

Ở Trung Quốc, người ta thuộc nằm lòng câu thành ngữ “Đêm Thượng Hải, thu Bắc Kinh, mưa Quế Lâm, sương mù Trùng Khánh”, ý nói đây là "tứ đại mỹ cảnh" đặc trưng ở 4 địa phương của Trung Quốc. Mùa thu ở Bắc Kinh không chỉ là một mùa mà còn là thời điểm tuyệt vời để ngắm nhìn thiên nhiên, kết hợp với các kiến trúc cổ kính trong một không gian mê hoặc và khác biệt.

Thu về trên đường phố Bắc Kinh.

Bắc Kinh là thành phố lớn với 22 triệu dân có bề dày hơn 3.000 năm tuổi, trong đó có hơn 1.000 năm là kinh đô của 6 triều đại phong kiến. Đây là nơi giao thoa giữa các công trình cổ kính và nhịp sống đô thị hiện đại. Nét kiến trúc nơi đây là sự pha trộn giữa những cung điện, đền đài từ xa xưa và những công trình kiến trúc hiện đại với nhiều kiểu dáng hiện nay. Thành phố này có thể khiến người ta cảm nhận được lớp thời gian phủ dày trong một không gian rộng mở. Chỉ sau mấy bước chân, ta có thể chạm vào lịch sử rêu phong của một di tích, một căn nhà, thậm chí là một dãy phố cổ được bảo tồn, thách thức thời gian.

Bắc Kinh có đến 135 di sản văn hóa nổi tiếng ở khắp nơi, trong đó có 8 di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Những “trầm tích” văn hoá ấy đã làm cho tên tuổi Bắc Kinh nổi danh khắp toàn cầu. Mùa thu này, trở lại Bắc Kinh với nhiều cung bậc cảm xúc sẽ làm nao lòng cho những ai đã từng đến thành phố này và cũng sẽ làm nóng lòng cho ai đó đang háo hức lên đường…

Đến Bắc Kinh vào mùa thu, du khách hòa mình vào không gian cổ kính, thơ mộng của những kiệt tác Trung Hoa. Đó là Cố cung (Tử Cấm Thành), cung điện có kiến trúc, kết cấu bằng gỗ lớn nhất thế giới, được xây dựng vào thời nhà Minh, hoàn thành vào năm 1420. Quần thể rộng lớn này rộng 72 ha, trong đó có 980 tòa nhà, 9.999 gian phòng. Nơi đây đã có 24 triều vua của nhà Minh, nhà Thanh trị vì suốt 500 năm. Toàn bộ các tòa nhà trong Tử Cấm Thành được lợp ngói màu vàng, tường đỏ riêng biệt, cho thấy sự uy nghiêm, quyền lực của cung điện cổ xưa này. Điểm nổi bật ở đây là có 3 cung điện lớn (điện Thái Hoà, điện Trung Hoà và điện Bảo Hoà) cùng nhiều công trình kiến trúc độc đáo khác ở hậu cung. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật quý giá như thư pháp, tranh vẽ, đồ gốm sứ, di vật tôn giáo, đồ trang sức của các triều đại. Cố cung được coi là điểm đến hàng đầu trong hành trình đến với Bắc Kinh và đông nhất là vào mùa thu, khi thời tiết đã chuyển mát mẻ. Theo thống kê, năm 2019, riêng Tử Cấm Thành đã có 19 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm - một con số đáng mơ ước cho một điểm du lịch quốc nội ở nước này.

Một công trình nổi tiếng khác cũng không nên bỏ qua khi đến Bắc Kinh, đó là Di Hòa Viên có lịch sử 800 năm tuổi. Diện tích của công viên rộng 290 ha, trong đó 75% là mặt nước. Trước đây là khu vui chơi, giải trí nổi tiếng dành cho hoàng gia các triều đại Trung Hoa. Qua các thời kỳ lịch sử, năm 1888, Từ Hi Thái hậu lấy 500 vạn bạc của ngân khố quốc gia trùng tu lại công viên này và đổi tên thành Di Hòa Viên. Nơi đây được coi là cung điện mùa hè, Từ Hi Thái hậu thường xuyên đến đây nghỉ ngơi, tiếp khách. Cảnh quan nổi bật ở đây là núi Vạn Thọ hùng vĩ và hồ Côn Minh mộng mơ, trong đó có chùa Phật Hương nguy nga, lộng lẫy. Do thiết kế độc đáo, phong cảnh thiên nhiên hoà quyện, công viên như một bức tranh “sơn thuỷ hữu tình”.

Vạn Lý Trường Thành.

Người Trung Quốc xưa có câu “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán” có nghĩa là: Chưa đến Trường Thành chưa phải là hảo hán. Quả vậy, khi đến Bắc Kinh mà chưa leo Vạn Lý Trường Thành thì vô cùng tiếc nuối. Cách Thủ đô Bắc Kinh 70 km về phía Đông Bắc, Vạn Lý Trường Thành nổi lên là một thành lũy trên núi chạy từ Đông sang Tây, qua 15 tỉnh, thành phố với hơn 21.000 km được xây dựng bằng đất, đá và các vật liệu khác của địa phương. “Tòa pháo đài” nổi tiếng này của Trung Quốc được bắt đầu xây dựng vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên đến thế kỷ XVI, qua 9 triều đại (từ nhà Tần đến nhà Thanh) đến nay đã 2.500 tuổi.

Đến Vạn Lý Trường Thành vào mùa này, cây cối đã bắt đầu ngập tràn màu vàng, đỏ. Hoà vào dòng người, dừng chân ở một tháp canh lưng chừng núi, ngắm cảnh đất trời từ trên cao, khu vực này đẹp như một bức tranh thiên nhiên đủ sắc màu. Có lẽ đến Vạn Lý Trường Thành vào mùa thu mới cảm nhận hết được sự hùng vĩ của hệ thống trường thành lớn nhất thế giới này. Người dân nơi đây nói rằng: Mùa thu ở đây là “thiên cao, khí hòa” ý là bầu trời cao, không khí trong lành, mát mẻ dễ chịu. Sự thật là khi đặt chân đến Vạn Lý Trường Thành, du khách sẽ được tận hưởng khí hậu tuyệt vời này.

Bắc Kinh có đến 135 di sản văn hóa nổi tiếng ở khắp nơi, trong đó có 8 di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Những “trầm tích” văn hoá ấy đã làm cho tên tuổi Bắc Kinh nổi danh khắp toàn cầu. Mùa thu này, trở lại Bắc Kinh với nhiều cung bậc cảm xúc, sẽ làm nao lòng cho những ai đã từng đến thành phố này, và cũng sẽ làm nóng lòng cho ai đó đang háo hức lên đường… Bắc Kinh chưa bao giờ là cũ, nó luôn khơi dậy và gây thương nhớ, kể cả khi bạn đã đến đây rất nhiều lần!