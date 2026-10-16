Phú Thọ đón 2 liệt sĩ trở về quê hương sau hơn 47 năm hy sinh

Liệt sĩ được đưa về quê hương trong sự tri ân của cấp ủy, chính quyền, gia đình và người dân địa phương.

Ngày 16/10, xã Minh Đài tổ chức đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh về quê hương. Sau hơn 47 năm an nghỉ tại nghĩa trang, 2 liệt sĩ được đưa về quê hương trong sự tri ân của cấp ủy, chính quyền, gia đình và người dân địa phương.

Liệt sĩ Hà Văn Đối sinh năm 1955, nhập ngũ tháng 4/1974, hy sinh ngày 15/1/1979. Hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, thuộc xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Liệt sĩ Hà Quang Trưng sinh năm 1959, nhập ngũ tháng 8/1978, hy sinh ngày 12/3/1979. Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, thuộc xã Thạch Đức, tỉnh Tây Ninh.

Lễ đón nhận diễn ra trang nghiêm, thành kính với sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng cùng thân nhân, dòng họ và đông đảo người dân. Việc đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê nhà đáp ứng nguyện vọng của gia đình, đồng thời thể hiện trách nhiệm của địa phương trong chăm lo người có công với cách mạng.

Sau lễ đón nhận, hài cốt liệt sĩ Hà Quang Trưng được đưa về gia đình tại thôn Tân Lập; hài cốt liệt sĩ Hà Văn Đối được đưa về gia đình tại thôn Vinh Quang, xã Minh Đài. Theo chương trình, lễ viếng tại gia đình được tổ chức từ 14h30 ngày 16/10 đến 7h ngày 17/10/2026.

Trong chiều 16/10, đoàn công tác do ông Bùi Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Đài, làm trưởng đoàn đã đến viếng liệt sĩ Hà Quang Trưng. Đoàn do ông Hoàng Anh Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Đài, làm trưởng đoàn đến viếng liệt sĩ Hà Văn Đối, dâng hương tưởng niệm và chia sẻ với thân nhân.

Ông Hoàng Anh Nghĩa bày tỏ, đón 2 liệt sĩ trở về quê hương là sự kiện thiêng liêng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Đài. Hoạt động thể hiện lòng biết ơn những người đã hy sinh vì hòa bình của Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Để các nghi thức diễn ra chu đáo, UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ và 2 thôn Tân Lập, Vinh Quang hỗ trợ gia đình chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Công tác hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự được địa phương quan tâm thực hiện.