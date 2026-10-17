Lời hẹn dưới trăng và vòng xòe 2.026 người ở Mường Lò

Mỗi mùa thu, Mường Lò lại đón du khách về với những điệu xòe, những nếp nhà sàn và nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Lễ hội năm nay mang chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái – Sắc màu Tây Bắc”, diễn ra nhân dịp kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các đại biểu tham dự buổi khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: “Di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng trân trọng, thực hành và trao truyền trong đời sống mỗi ngày”. Tỉnh Lào Cai xác định bảo tồn văn hóa phải gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân và truyền dạy những giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi khai mạc

Đêm khai mạc đưa người xem qua ba chương “Mầm thương”, “Sợi nhớ” và “Vòng yêu”, kể câu chuyện về lao động, tình yêu, hôn nhân và sự gắn bó cộng đồng trong đời sống người Thái Mường Lò.

Khán giả đồng loạt bật đèn điện thoại, tạo nên những dải ánh sáng lung linh trên khán đài Sân vận động Nghĩa Lộ trong đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Sân khấu khai mạc được thiết kế với những dãy núi cách điệu và hoa văn thổ cẩm. Ánh sáng, âm nhạc cùng các điệu múa mở ra không gian văn hóa vùng lòng chảo Mường Lò, nơi Nghệ thuật Xòe Thái gắn bó với đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Nếp nhà sàn truyền thống xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh các thế hệ trong gia đình người Thái. Từ mái nhà, khung cửi đến phong tục cưới hỏi, chương trình đưa những sinh hoạt quen thuộc của bản mường vào câu chuyện nghệ thuật.

﻿Trong tiết mục “Bốn mùa đợi mong”, lấy cảm hứng từ truyện thơ dân gian Thái Xống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu), chàng trai lên đường tìm sính lễ, còn cô gái ở nhà dệt khăn piêu, chờ đợi qua bốn mùa. Khi đôi trai gái hướng về nhau nhưng bị những dải thổ cẩm kéo lùi, lời hẹn ước vang lên: “Không lấy được nhau mùa hạ…” “Ta sẽ lấy nhau mùa đông” “Không lấy được nhau thời trẻ…” “Ta sẽ tìm nhau khi góa bụa về già”. ﻿Hai diễn viên được nâng lên không trung trước vầng trăng lớn, tái hiện lời hẹn ước thủy chung và nỗi nhớ thương trong câu chuyện tình yêu của người Thái.

Sau những tháng ngày xa cách, chàng trai trở về cùng sính lễ để đón người yêu. Trên nếp nhà sàn, các diễn viên tái hiện tục Tằng cẩu – nghi thức búi tóc đánh dấu bước chuyển của người phụ nữ Thái khi lập gia đình. Nghi thức này gắn với những phong tục lâu đời trong đời sống hôn nhân của đồng bào Thái.

Đám cưới bản mường mở ra trong tiếng trống, tiếng chiêng và những nhịp múa sạp. Đôi trai gái bước giữa hai hàng sạp tre, được người thân và dân bản chào đón. Sau những thử thách và chờ đợi, câu chuyện tình yêu khép lại bằng ngày vui chung của cả cộng đồng.

Sau đám cưới của đôi trẻ, ngọn lửa được thắp lên giữa sân khấu. Theo lời mời của người mẹ, bà con từ khắp các bản mường cùng đến chung vui, mở đầu màn đại xòe với sự tham gia của 2.026 người dân tộc Thái. Trong tiếng nhạc rộn ràng, các diễn viên lần lượt trình diễn năm đội hình: vòng xoáy, Cút Piêu, Tà Leo, Mak Cưởm và hoa ban. Những họa tiết trên khăn piêu cùng hình tượng hoa ban được thể hiện qua các đội hình múa, kết hợp những động tác tung khăn, nâng khăn và nắm tay truyền thống của đồng bào Thái.

Màn đại xòe với sự tham gia của 2.026 người dân tộc Thái tạo thành những đội hình lấy cảm hứng từ họa tiết khăn piêu và các biểu tượng văn hóa truyền thống.

Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Nghĩa Lộ

Khép lại chương trình, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng tham gia vòng xòe đoàn kết. Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Nghĩa Lộ, phía dưới là hàng nghìn người vẫn nắm tay nhau quanh ngọn lửa. Trên khán đài, những ánh đèn điện thoại của khán giả lấp lánh trong bóng tối, tạo nên hình ảnh cuối cùng của đêm khai hội Mường Lò năm 2026.