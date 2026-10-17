Thụy Sĩ: Những chú chó Saint Bernard gìn giữ di sản cứu hộ trên núi Alps

Ít người biết rằng phía sau vẻ ngoài thân thiện ấy là lịch sử hàng trăm năm gắn với những chuyến đi cứu giúp người lạc đường giữa tuyết trắng và sương mù trên dãy Alps.

Ngày nay, dù không còn giữ vai trò cứu hộ như trước, những chú chó này vẫn được chăm sóc, bảo tồn và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Theo Fondation Barry, tổ chức bảo tồn giống chó Saint Bernard tại Thụy Sĩ, sự hiện diện của những chú chó tại nhà nghỉ dành cho khách hành hương trên đèo Great Saint Bernard được ghi nhận trong tài liệu từ năm 1695.

Nơi đây nằm ở độ cao khoảng 2.500m, trên tuyến đường núi nối Thụy Sĩ với Italy, vốn nổi tiếng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hình ảnh tư liệu lịch sử về chó Saint Bernard trên tuyết. Ảnh: Fondation Barry

Ban đầu, chó được nuôi để đồng hành và hỗ trợ những người sống tại nhà nghỉ.

Qua thời gian, chúng được sử dụng để giúp tìm kiếm những người đi đường bị lạc trong tuyết và sương mù.

Nhờ thân hình khỏe khoắn, khả năng chịu lạnh và khứu giác nhạy bén, Saint Bernard dần trở thành giống chó gắn liền với hoạt động cứu hộ trên núi.

Những chú chó Saint Bernard giữa phong cảnh núi Alps. Ảnh: Muntside

Một trong những chú chó nổi tiếng nhất là Barry, sống tại nhà nghỉ Great Saint Bernard từ năm 1800 đến 1812.

Theo Fondation Barry, Barry được cho là đã cứu sống hơn 40 người trong thời gian hoạt động. Câu chuyện về chú chó này góp phần đưa danh tiếng của Saint Bernard lan rộng khắp châu Âu trong thế kỷ 19.

Ảnh: Muntside

Hình ảnh Saint Bernard đeo chiếc thùng nhỏ quanh cổ khi đi cứu người cũng trở thành biểu tượng quen thuộc trong tranh ảnh và văn hóa đại chúng.

Tuy nhiên, hình ảnh này chủ yếu gắn với truyền thuyết và cách tái hiện về sau, không nên xem là bằng chứng chắc chắn về trang bị cứu hộ thực tế của giống chó.

Ngày nay, việc bảo tồn Saint Bernard được tiếp tục bởi Fondation Barry, thành lập năm 2005 để tiếp quản cơ sở nhân giống và đàn chó nổi tiếng tại đèo Great Saint Bernard.

Tổ chức duy trì chương trình nhân giống lâu đời, chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để những chú chó tiếp tục gắn bó với con người.

Chó cùng đi bộ cùng với du khách trên đường núi. Ảnh: Fondation Barry

Theo thông tin từ tổ chức, vào mùa hè năm 2026, 10 chú chó đã được đưa trở lại khu vực đèo Great Saint Bernard, nơi gắn với lịch sử của giống chó này.

Trong thời gian còn lại của năm, du khách có thể gặp chúng tại Barryland, một công viên chủ đề dành riêng cho Saint Bernard ở thành phố Martigny.

Không chỉ phục vụ mục đích tham quan, những chú chó còn tham gia các hoạt động hỗ trợ xã hội.

Chúng được đưa đến gặp gỡ người cao tuổi và những nhóm cần sự đồng hành, mang lại cơ hội giao tiếp và tương tác với động vật.

Theo Fondation Barry, đây là một trong những hướng hoạt động hiện nay nhằm phát huy mối quan hệ gần gũi giữa con người và Saint Bernard.

Những chú chó Saint Bernard tại Barryland được chăm sóc kỹ lưỡng từ lúc còn bé. Ảnh: Fondation Barry

Từ những người bạn đồng hành trên các cung đường núi hiểm trở đến những chú chó góp mặt trong hoạt động cộng đồng, Saint Bernard vẫn giữ vị trí đặc biệt trong văn hóa Thụy Sĩ.

Việc bảo tồn giống chó này không chỉ duy trì một dòng chó lâu đời mà còn gìn giữ câu chuyện về lòng tận tụy và sự hỗ trợ giữa con người với động vật qua nhiều thế kỷ.