Chinh phục Pu Tó Cọ - hành trình theo dấu chân lịch sử

Theo dấu chân Đại tướng

Pu Tó Cọ nằm trong khu vực Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Giữa núi rừng nguyên sơ, nơi đây lưu dấu Đài quan sát Chiến dịch Điện Biên Phủ, nằm ở độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển. Hơn 70 năm đã trôi qua, dấu tích của một thời kỳ hào hùng vẫn hiện diện, nhắc nhớ về những năm tháng quân và dân ta làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Vận động viên chinh phục leo núi Pu Tó Cọ năm 2025 do tỉnh Điện Biên tổ chức.

Con đường dẫn lên đỉnh Pu Tó Cọ len giữa không gian núi rừng. Cảnh quan tự nhiên cùng dấu tích lịch sử tạo nên nét riêng. Hành trình khám phá không chỉ tìm hiểu hiện vật, tư liệu hay nghe kể chuyện xưa, mà còn là trải nghiệm trực tiếp trên từng đoạn đường, từng con dốc dẫn lên địa điểm giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch.

Với ý nghĩa đó, Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ mang chủ đề “Theo dấu chân Đại tướng” kết hợp hoạt động thể thao với giáo dục truyền thống, đưa di tích lịch sử đến gần hơn với người dân và du khách. Hành trình chinh phục đỉnh núi là dịp để người tham gia cảm nhận rõ hơn địa hình, không gian hoạt động của Sở Chỉ huy chiến dịch năm xưa, thêm hiểu và trân trọng giá trị lịch sử của vùng đất Mường Phăng.

Giải có 4 nội dung thi đấu gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam và đội nữ, với cự ly chung 17km. Từ Nhà đón tiếp di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, các vận động viên theo đường mòn lên đỉnh Pu Tó Cọ, xuống hướng bản Che Căn, qua khu vực trung tâm xã Mường Phăng trở về điểm xuất phát.

Đã từng tham gia giải leo núi năm trước, anh Nguyễn Xuân Khánh, phường Điện Biên Phủ tiếp tục đăng ký thử sức ở mùa giải năm nay. Anh Khánh chia sẻ: Tham gia giải năm trước, tôi cảm nhận rõ sự thử thách của cung đường leo núi, nhất là những đoạn dốc đòi hỏi phải có sức bền và sự quyết tâm. Nhưng khi trực tiếp đặt chân đến đỉnh Pu Tó Cọ, tìm hiểu về địa danh gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi thấy hành trình ý nghĩa hơn rất nhiều. Năm nay tôi tiếp tục đăng ký tham gia, vừa muốn rèn luyện sức khỏe, thử thách bản thân, vừa mong muốn được trải nghiệm lại cung đường và hiểu thêm về lịch sử quê hương.

Với vận động viên, chinh phục Pu Tó Cọ không chỉ là thử thách về thể lực, sức bền mà còn là hành trình tìm hiểu một địa danh gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua từng đoạn dốc, khúc quanh giữa núi rừng Mường Phăng, người tham gia có cơ hội khám phá cảnh quan tự nhiên, trực tiếp đến Đài quan sát chiến dịch, tìm hiểu vị trí, vai trò của địa danh Pu Tó Cọ trong việc theo dõi diễn biến chiến trường năm xưa.

Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong nhân dân, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm gắn với di tích lịch sử, mở ra cơ hội để vận động viên và du khách khám phá địa hình núi rừng, tìm hiểu lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó bồi đắp niềm tự hào về truyền thống quê hương, nhất là thế hệ trẻ. Hoạt động chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ cũng góp phần giới thiệu cảnh quan, di tích và tiềm năng du lịch Mường Phăng, từng bước kết nối thể thao với trải nghiệm văn hóa, lịch sử tại địa phương.

Sẵn sàng chinh phục Pu Tó Cọ

Để tổ chức giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khảo sát thực địa, rà soát cung đường từ di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ lên đỉnh Pu Tó Cọ, qua bản Che Căn. Trên cơ sở khảo sát thực địa, Ban Tổ chức xây dựng phương án bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn vận động viên và xử lý các tình huống phát sinh. Các phương án y tế, bảo đảm an toàn trên đường chạy và phối hợp giữa các lực lượng được triển khai, nhằm hạn chế rủi ro, tạo điều kiện để vận động viên yên tâm thi đấu.

Cùng với công tác chuyên môn, xã Mường Phăng chủ động triển khai tuyên truyền, quảng bá về giải. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đăng tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, giới thiệu thời gian tổ chức, chủ đề và hoạt động, nội dung chính của chương trình. Việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hình ảnh truyền thông góp phần tạo điểm nhấn, tăng khả năng tiếp cận thông tin, thu hút sự quan tâm của người dân, vận động viên và du khách.

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng cho biết: Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh xã Mường Phăng và thu hút du khách. Xã tích cực chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và phục vụ người tham gia. Hoạt động tham quan, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hóa, du lịch và đặc sản địa phương trong khuôn khổ giải là cơ hội để xã Mường Phăng giới thiệu sản vật, khuyến khích người dân tham gia phát triển dịch vụ, góp phần tạo ấn tượng tốt với vận động viên và du khách.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ kỳ vọng mang đến trải nghiệm thể thao hấp dẫn, góp phần khơi dậy tinh thần khám phá, rèn luyện sức khỏe và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử. Qua đó, hình ảnh Mường Phăng với cảnh quan núi rừng và những địa danh gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ được giới thiệu rộng rãi, tạo thêm sức hút cho du lịch Điện Biên.