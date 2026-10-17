Khu ẩm thực được thiết kế lấy cảm hứng từ Orchard Road những năm 1970, gợi nhớ những cửa hiệu xưa và các ngành nghề truyền thống đang dần mai một.

Trong 24 gian hàng, có 18 gian hàng mới, bao gồm 6 thương hiệu ẩm thực lâu đời lần đầu xuất hiện trong mô hình khu ẩm thực tập trung.

Những hương vị mới và trải nghiệm nghiệm phong cách sống đáng khám phá Food Opera mang hương vị di sản trở lại Đại lộ Orchard: Ảnh: Sethlui.

Nổi bật có Ming Chung White Lor Mee với 93 năm lịch sử, Hillman Restaurant với các món nấu niêu đất truyền thống và gà bọc giấy, cùng Wah Eng Beef Noodles nổi tiếng với mì bò kiểu Hải Nam.

Không chỉ mở rộng lựa chọn ẩm thực, Food Opera còn bổ sung nhiều trải nghiệm tại chỗ.

Du khách có thể xem trực tiếp quy trình làm cá viên và há cảo cá thủ công tại LiXin Teochew Fishball Noodles, theo dõi công đoạn rang cà phê tại Toast Box, hoặc tìm mua đồ ăn vặt và quà lưu niệm địa phương tại Orchid Gallery - không gian bán lẻ và phong cách sống đầu tiên của Food Opera, quy tụ các thương hiệu Singapore như Thye Moh Chan và IRVINS.

Không gian Food Opera vừa được đổi mới là điểm đến không thể bỏ qua cho du khách Việt muốn khám phá trọn vẹn văn hóa ẩm thực Singapore.

Tại đây quy tụ hàng loạt thương hiệu địa phương lâu đời, trong đó có những quán ăn sở hữu di sản ẩm thực hàng thập kỷ lần đầu tiên xuất hiện tại một khu ẩm thực.

Không chỉ dừng lại ở đồ ăn, nơi đây còn tái hiện không gian Orchard Road đầy hoài niệm của những năm 1970.

Kết hợp cùng các buổi trình diễn chế biến món ăn trực tiếp và góc quà lưu niệm đặc sản, điểm dừng chân mua sắm quen thuộc này giờ đây mang lại cảm giác khám phá đầy mới mẻ.

Một bữa ăn tại ION Orchard nhờ đó trở thành lăng kính thu nhỏ, phản chiếu rõ nét hành trình ẩm thực từ quá khứ đến hiện tại của đảo quốc sư tử.