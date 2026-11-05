Hoa hậu Tiểu Vy gặp khó

Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ những câu chuyện hậu trường trong quá trình tham gia phim điện ảnh Bò Sữa Bay. Theo tiết lộ của người đẹp, có những cảnh quay tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở thành thử thách lớn về khả năng diễn xuất. Không chỉ phải thể hiện cảm xúc nhân vật trong điều kiện ghi hình khó khăn, cô còn trải qua những ngày làm việc xuyên đêm giữa thời tiết lạnh khoảng 5 độ C tại Mộc Châu.

Trong Bò Sữa Bay, Tiểu Vy đảm nhận vai Mai, một nữ công nhân tại nông trường bò sữa vào những năm 1990. Nhân vật có tính cách thẳng thắn, tháo vát và dành tình cảm đơn phương cho Trâu (Nguyễn Hùng). Khi người mình thương dần nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), Mai phải đối diện với nhiều tình huống phức tạp, bộc lộ những trạng thái cảm xúc từ vui vẻ, ghen tuông đến tổn thương.

Hoa hậu Tiểu Vy trong tạo hình nhân vật Mai của phim Bò Sữa Bay.

Chia sẻ về cảnh quay khó nhất, Tiểu Vy cho biết đó là phân đoạn Mai nhìn Trâu và San bay lên trời. Tưởng chừng chỉ cần thể hiện ánh mắt buồn bã, cảnh quay lại đòi hỏi cô phải ngửa cổ trong thời gian dài vì máy quay được đặt ở vị trí cao. Ánh đèn chiếu trực diện gây chói mắt, trong khi sương mù dày đặc khiến nữ diễn viên dễ mất tập trung. Dù vậy, cô vẫn phải duy trì cảm xúc để truyền tải trọn vẹn tâm trạng của nhân vật.

Bên cạnh thử thách về diễn xuất, điều kiện thời tiết tại Mộc Châu cũng khiến quá trình ghi hình trở nên vất vả. Có những ngày, ê-kíp làm việc xuyên đêm đến sáng trong cái lạnh dưới 10 độ C, thậm chí nhiệt độ chỉ còn khoảng 5 độ C. Để hóa thân thành cô công nhân nông trường, Tiểu Vy còn phải làm quen với những công việc chưa từng trải nghiệm như vắt sữa bò, thái thịt và lựa đồ nhôm, nhựa cũ. Những trải nghiệm này giúp cô hiểu hơn về cuộc sống của nhân vật thay vì chỉ tập trung vào tạo hình bên ngoài.

Trước Bò Sữa Bay, Tiểu Vy từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh với những dạng vai khác nhau. Cô có màn chạm ngõ màn ảnh rộng qua phim kinh dị Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái (2022), sau đó xuất hiện với vai khách mời trong phim trăm tỷ Mai (2024) của đạo diễn Trấn Thành. Năm 2025, người đẹp đảm nhận vai Quỳnh Anh trong Bộ Tứ Báo Thủ. Đến năm 2026, cô tiếp tục thử sức với Ốc Mượn Hồn và Bò Sữa Bay, trong đó vai Mai đánh dấu cơ hội đảm nhận nhân vật nữ chính có nhiều đất diễn và đòi hỏi chiều sâu tâm lý hơn.

Hành trình này cho thấy Tiểu Vy đang từng bước mở rộng hoạt động nghệ thuật, không muốn chỉ được nhớ đến với danh hiệu hoa hậu. Người đẹp từng bày tỏ mong muốn khán giả nhìn nhận mình như một nhân vật trên màn ảnh thay vì chỉ thấy một hoa hậu đang diễn xuất. Cô cũng chủ động trao đổi với đạo diễn, đồng nghiệp và các thành viên trong ê-kíp để tiếp thu góp ý, tích lũy kinh nghiệm qua từng cảnh quay.

Hoa hậu Tiểu Vy trong tạo hình nhân vật Mai của phim Bò Sữa Bay. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 26, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Tiểu Vy còn được chú ý bởi sự quan tâm dành cho gia đình. Người đẹp từng chia sẻ bản thân dành phần lớn thu nhập để chăm lo cho bố mẹ và em trai. Việc mua nhà cho bố mẹ tại quê nhà Hội An vào năm 2023 cũng là một dấu mốc đáng nhớ, thể hiện mong muốn báo đáp công ơn gia đình sau những năm tháng làm việc.

Từ một cô gái đăng quang hoa hậu khi mới 18 tuổi, Tiểu Vy hiện có thêm nhiều lựa chọn trong hành trình phát triển sự nghiệp. Dẫu vẫn còn những thử thách và cần thời gian để chứng minh năng lực diễn xuất, sự chủ động trải nghiệm các dạng vai mới cho thấy người đẹp đang nghiêm túc với con đường điện ảnh. Với Bò Sữa Bay, khán giả sẽ có thêm cơ hội nhìn thấy một hình ảnh Tiểu Vy gần gũi, gai góc và nhiều cảm xúc hơn trên màn ảnh rộng.