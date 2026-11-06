Ngắm vương miện, quyền trượng, bó hoa dành cho Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 trước thềm chung kết

Đối với vương miện được nhà thiết kế lấy hình tượng hoa sen vươn mình đón ánh dương làm nguồn cảm hứng chủ đạo, bộ sưu tập vương miện và quyền trượng mang tên Ngọc Liên Diệu Nhậtkhắc họa hành trình của vẻ đẹp không ngừng vươn lên để chạm đến những giá trị sâu xa hơn chính mình.

Vương miện dành cho Hoa hậu Việt Nam

Được làm từ những viên ngọc trai và kim cương kết nối thành một chỉnh thể. Mỗi viên ngọc là một dấu ấn độc bản; mỗi liên kết là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng hướng đến điều tốt đẹp.

Quyền trượng tại Hoa hậu Việt Nam

Hình tượng nhật quang vươn tỏa giữa những cánh sen còn gợi mở bốn giá trị cốt lõi “Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ - Cống hiến”. Đó không phải những vẻ đẹp riêng rẽ mà là những nguồn lực nâng đỡ lẫn nhau, giúp người phụ nữ hoàn thiện bản thân, gìn giữ bản sắc và tạo nên ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng.

Ngọc Liên Diệu Nhật vì thế là lời gửi gắm về một vẻ đẹp có chiều sâu: biết tỏa sáng mà không đánh mất cốt cách, biết vươn cao mà vẫn hướng về cội nguồn và biết biến ánh sáng của riêng mình thành nguồn cảm hứng cho mọi người.

Bó hoa được nhà thiết kế dành riêng cho Tân Hoa hậu Việt Nam

Bên cạnh vương miện và quyền trượng, bó hoa dành riêng cho Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Tác phẩm lấy hình tượng chim Lạc và hoa sen làm chủ đạo. Điểm nhấn là chim Lạc bằng đồng được nghệ nhân chế tác thủ công, kết hợp cùng sen Việt Nam, peony, calla và địa lan.

Bó hoa dành cho Hoa hậu Việt Nam

Bộ vương miện, quyền trượng và bó hoa dành cho Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là biểu tượng tôn vinh, mà còn là “Hương sắc Việt Nam” - nơi truyền thống gặp gỡ đương đại, nơi vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc Việt cùng hiện diện trong một khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ.

Quảng trường Danh Vọng, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) nơi diễn ra chung kết Hoa hậu Việt Nam

Vào lúc 20h tối ngày 7.11, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Mang chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi tôn vinh các giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Sự kiện cũng đánh dấu sự đồng hành của Đồi Rồng với hai vai trò: Nhà tài trợ Kim cương và địa điểm đăng cai các đêm thi quyết định.

25 thí sinh sẽ lần lượt tham gia các phần trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và đồng diễn. Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5 trước khi bước vào phần thi ứng xử để tìm ra Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 cùng các danh hiệu khác.

25 thí sinh vào vòng chung kết

Đêm Chung kết dự kiến đón gần 7.000 khán giả tại Quảng trường Danh Vọng. Vé được chia thành 4 hạng với mức giá lần lượt 1 triệu đồng, 3 triệu đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng. Ban Tổ chức áp dụng chính sách giảm 30% giá vé cho học sinh, sinh viên và người dân Hải Phòng đáp ứng điều kiện.

Các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm thi cũng đánh dấu thời điểm Hoa hậu Hà Trúc Linh khép lại nhiệm kỳ sau hơn một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp sẽ cùng Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi tham gia thời khắc chuyển giao danh hiệu cho thế hệ kế tiếp vào tối 7.11.