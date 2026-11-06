Ca sĩ Phương Mỹ Chi vỡ òa báo tin vui

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ được yêu mến của làng nhạc Việt. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ ghi dấu ấn nhờ khả năng kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với phong cách hiện đại.

Phương Mỹ Chi hào hứng với dự án được đầu tư 10 tỉ đồng. Ảnh: NVCC.

Mới đây, giọng ca sinh năm 2003 hào hứng chia sẻ tin vui khi tất cả các khu vực vé cho đêm diễn tại Hà Nội đã chính thức được bán hết. Không chỉ vui mừng trước sự ủng hộ của người hâm mộ, nữ ca sĩ còn kỳ vọng sẽ cùng khán giả tạo nên một không gian âm nhạc sôi động và đáng nhớ.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng đến Phương Mỹ Chi. Không ít người bày tỏ sự háo hức, cho biết đã sẵn sàng chuẩn bị lightstick để cổ vũ thần tượng. Việc toàn bộ vé được bán hết cũng phần nào cho thấy sức hút của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang từng bước khẳng định vị trí riêng trong showbiz Việt. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau chương trình Giọng hát Việt nhí, từng gây ấn tượng với dòng nhạc dân ca, trữ tình.

Đáng chú ý những năm gần đây, nữ ca sĩ không ngừng làm mới bản thân, thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Đặc biệt, dự án Vũ trụ cò bay giúp cô khai thác các chất liệu văn học, văn hóa Việt Nam theo cách trẻ trung, sáng tạo, tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Bên cạnh ca hát, Phương Mỹ Chi còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện và hoạt động biểu diễn. Với sự đầu tư nghiêm túc cùng định hướng âm nhạc rõ ràng, nữ ca sĩ đang cho thấy những bước tiến đáng chú ý trên hành trình nghệ thuật.