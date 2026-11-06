Đêm nay, giữa không gian lãng mạn bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt sẽ bừng lên những thanh âm jazz đầy phóng khoáng!

Tâm điểm là Lisa Ono - “Nữ hoàng Bossa Nova châu Á”, lần đầu biểu diễn trực tiếp tại Việt Nam. Cùng góp mặt là Raul Midón, Nik West, diva Hà Trần, nhà sản xuất Hoài Sa, nhóm nhạc JKC đến từ Hàn Quốc và Yellow Star Big Band với gần 20 nhạc công trẻ.

Từ những giai điệu bossa nova dịu dàng đến chất jazz ngẫu hứng, sôi động, tất cả sẽ hòa quyện trong một đêm nhạc đa sắc màu giữa lòng phố hoa.

Đêm nay, hãy đến quảng trường Lâm Viên, hòa mình vào Đại tiệc jazz bên hồ - nơi tinh hoa âm nhạc quốc tế gặp gỡ sắc màu nghệ thuật Việt Nam.

Chương trình mở cửa miễn phí, là điểm hẹn không thể bỏ lỡ tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.