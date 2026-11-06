Hà An Huy tung ảnh hậu trường Ngoài Dự Tính, Bùi Công Nam vội gửi 'app cà da'

Mới đây, Hà An Huy đăng một bức ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa cùng đàn anh Bùi Công Nam lên mạng xã hội. Ngay dưới bài đăng khoe trọn "mặt mộc" của cả hai, Bùi Công Nam nhanh chóng để lại bình luận "chữa cháy" cho diện mạo của mình: "Check inbox anh mới gửi vài cái app cà da". Màn đối đáp dí dỏm khiến khán giả bật cười, nhiều người hâm mộ còn trêu đùa rằng Chủ Tiệm Nui mộc mạc ngày nào nay "anh đã thay đổi rồi".

Bức ảnh chung này được ghi lại tại hậu trường MV Ngoài Dự Tính mà Bùi Công Nam vừa phát hành. Việc Hà An Huy góp mặt trong sản phẩm âm nhạc của đàn anh cho thấy sự kết nối của các nghệ sĩ sau khi bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế, cụ thể là màn hội ngộ cùng "Chiến tướng" Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Bức ảnh "đáng yêu" khiến Công Công Nam phải "vội nhắn tin" cho cậu em 2K2.

Trong MV Ngoài Dự Tính, Bùi Công Nam gây chú ý khi rũ bỏ hình ảnh hiền lành quen thuộc để thử nghiệm tạo hình gai góc hơn. Nam ca sĩ xuất hiện với mái tóc tẩy sáng cắt ngắn, đeo khuyên tai, nhẫn kim loại và gương mặt có vết bầm. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài có phần bất cần lại là một chàng trai "lụy tình".

Cốt truyện MV khai thác tình huống cường điệu: Nhân vật chính đang nhậu cùng bạn bè thì nhận được điện thoại của người yêu. Anh chàng lập tức bỏ ngang cuộc vui, mải mê nghe máy đến mức đi lạc vào tận rừng sâu.

Về mặt âm nhạc, Ngoài Dự Tính đi theo màu sắc Pop pha Country/Acoustic đặc trưng của Bùi Công Nam. Ca khúc giữ bản phối tối giản, tập trung vào lối hát rõ lời và cách kể chuyện đời thường. Những thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt được đưa vào ca từ một cách tự nhiên: "Chưa từng pha cà phê mà thêm đá/ Chưa từng mua đồ ăn bỏ hành lá", khắc họa sự thay đổi của một chàng trai khi bắt đầu lưu tâm đến sở thích của người mình yêu.

Bên cạnh Hà An Huy, MV Ngoài Dự Tính còn có sự tham gia của Diệu Nhi. Từng được nam ca sĩ sáng tác tặng riêng ca khúc cưới Bài Này Không Để Đi Diễn, lần này Diệu Nhi góp mặt để đảm nhận các mảng miếng hài hước, mang lại tiếng cười cho các phân cảnh trớ trêu của MV.