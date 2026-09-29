Hòa bình qua nét vẽ tuổi thơ

Dành cho thiếu nhi từ 6-15 tuổi trong toàn tỉnh, cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê hội họa, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu mỹ thuật cho các em học sinh. Quan trọng hơn, đây là dịp để đội viên thiếu nhi thể hiện góc nhìn của mình về hòa bình, về quê hương, đất nước và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi trong toàn tỉnh - Ảnh: T.T

Tại Trường tiểu học Đồng Phú, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh. Toàn trường có 1.199/1.678 em tham gia, hoàn thành 1.162 bức tranh với nhiều ý tưởng phong phú và cách thể hiện đa dạng. Qua mỗi bức tranh, các em đã gửi gắm những cảm nhận của bản thân về hòa bình từ những điều gần gũi trong cuộc sống, như: Gia đình, quê hương, mái trường, tình bạn và ước mong về một thế giới yêu thương, đoàn kết, không còn chiến tranh.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Phú Bùi Thị Thanh Trúc cho biết, nhà trường xác định cuộc thi không chỉ là hoạt động khuyến khích học sinh đến với hội họa mà còn là dịp để các em phát huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo. Trên cơ sở đó, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí hưởng ứng trong toàn thể học sinh, đồng thời các thầy, cô giáo đồng hành, định hướng để các em hiểu đúng ý nghĩa của chủ đề. Kết quả cho thấy nhiều bức tranh được đầu tư về ý tưởng, bố cục, màu sắc, đồng thời thể hiện được góc nhìn hồn nhiên, giàu cảm xúc của các em về hòa bình và cuộc sống.

Sau gần 1 tháng phát động, cuộc thi Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I đã thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh. Hàng nghìn bức tranh được thực hiện bằng nhiều ý tưởng và cách thể hiện khác nhau, qua đó cho thấy những góc nhìn trong trẻo, sinh động và giàu cảm xúc của trẻ thơ. Thông qua những nét vẽ hồn nhiên, các em đã thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước, tình cảm kính yêu Bác Hồ cũng như khát vọng về một thế giới hòa bình, hạnh phúc một cách chân thực và sinh động.

Học sinh Trường tiểu học và THCS Phú Định giới thiệu về bức tranh của mình tại vòng thi cấp trường - Ảnh: T.T

Em Đinh Phương Nhi, lớp 8E, Trường THCS Quách Xuân Kỳ cho hay, hòa bình trong mắt em là khi tất cả mọi người trên thế giới không phân biệt màu da hay hoàn cảnh sống, tất cả đều được sống trong bình yên, được học tập và theo đuổi ước mơ. Qua bức tranh của mình, em muốn thể hiện mong ước về một thế giới không còn chiến tranh, nơi con người chung sống đoàn kết và cùng hướng tới những điều tốt đẹp nhất.

Trên mảnh đất Quảng Trị, nơi từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt với nhiều mất mát, đau thương, việc bồi đắp cho thế hệ măng non hôm nay hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình càng có ý nghĩa. Vì thế, cuộc thi còn góp phần bồi dưỡng tâm hồn, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng nhân ái và trách nhiệm của thế hệ măng non đối với cộng đồng.

Ông Hồ Ngọc Thiên, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 400 tác phẩm dự thi tiêu biểu của 77/78 xã, phường trong tỉnh. Nhìn chung, các tác phẩm gửi về khá đa dạng về ý tưởng và nội dung, cho thấy sự phong phú trong góc nhìn và cảm nhận của các em về chủ đề hòa bình.

Trên cơ sở kết quả tiếp nhận, Ban Tổ chức sẽ chấm và lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất để tham dự vòng chung kết, dự kiến diễn ra tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải vào giữa tháng 10/2026. Đây là dịp để các em giao lưu, tiếp tục thể hiện năng khiếu và đưa những thông điệp về hòa bình đến gần hơn với cộng đồng bằng ngôn ngữ hội họa.

Từ những câu chuyện được kể bằng hình ảnh, hòa bình trong mắt thiếu nhi Quảng Trị hiện lên không ở đâu xa mà bắt đầu ngay từ những điều rất đỗi giản dị, đó là một mái nhà có tiếng cười, một lớp học có bạn bè, một quê hương yên bình và một thế giới nơi mọi người biết yêu thương, bình đẳng và sẻ chia. Những nét vẽ tuổi thơ vì thế không chỉ lưu giữ những ước mơ đẹp mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về giá trị của hòa bình hôm nay và mai sau.