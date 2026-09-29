Xử lý nhà trọ vi phạm ở Hạ Bằng: Giữ kỷ cương, bảo đảm chỗ ở an toàn

Việc này đã gây ra xáo trộn lớn đối với hàng trăm sinh viên, người thuê trọ và chính các chủ công trình. Song, đây là việc không thể không làm, vi phạm phải bị xử lý nghiêm - đây là quan điểm của chính quyền địa phương.

Công trình nhà cao tầng cho sinh viên thuê ở khu vực Tân Xã, Thạch Thất thuộc diện bị chính quyền cắt điện, nước do vi phạm quy hoạch xây dựng. Ảnh Minh Thuý

Sinh viên xáo trộn chỗ ở

Trở về phòng trọ sau buổi học, em Lê Anh Tùng, quê Tuyên Quang, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học FPT Hà Nội lại đôn đáo tìm nơi ở mới. Theo Tùng chia sẻ, em vừa thuê phòng tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm ở thôn Tân Xã 2 từ đầu năm học, nhưng công trình đã bị ngừng cung cấp điện, nước từ hơn một tuần nay.

Nhờ hệ thống điện mặt trời, các phòng còn dùng được quạt và đèn vào ban ngày. Ban đêm, nguồn điện rất hạn chế, Tùng cho biết. đêm về máy tính cũng không sử dụng được. Em và các bạn đang tìm phòng trọ khác vì không thế không thể ở lâu trong điều kiện như vậy.

Công trình nơi Tùng thuê trọ được xây trên diện tích hơn 320m², gồm 9 tầng và 1 tum, sử dụng để kinh doanh dịch vụ lưu trú, chủ yếu cho sinh viên thuê. Sau khi điện, nước bị cắt, nhiều người đã chuyển đi. Tuy nhiên, việc tìm phòng không dễ khi lượng sinh viên năm học này tăng nhiều so với những năm trước.

Cũng trong cảnh bị cắt điện, nước, công trình 8 tầng của bà Nguyễn Thị Lan Anh ở thôn Tân Xã 1, xây khoảng năm 2020 và từng cho sinh viên thuê, nay đã đóng cửa, không còn người ở. Ông Trần Văn Dũng, một người dân sống đối diện công trình bày tỏ sự ủng hộ đối với việc xử lý vi phạm. Theo ông Dũng việc xử lý vi phạm cần dứt điểm để bảo đảm an toàn cho người thuê trọ cũng như các hộ sống xung quanh.

Đây chỉ là hai trong số 25 công trình bị UBND xã Hạ Bằng áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước. Việc này làm xáo trộn cuộc sống của nhiều sinh viên, người thuê trọ; một số người hiện vẫn ở trong các phòng thiếu điện và sử dụng nước giếng khoan.

Trưởng phòng Kinh tế xã Hạ Bằng Nguyễn Đình Nghi cho biết, biện pháp ngừng cung cấp điện, nước được thực hiện theo lộ trình, đã thông báo trước cho chủ các công trình. Ngày 9-4-2026, UBND xã ban hành Thông báo số 113/TB-UBND về việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với 25 hộ gia đình, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng.

Các công trình bì cắt điện, cắt nước đều là là những trình vi phạm về trật tư xây dựng, không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Ảnh Minh Thuý

Sau đó, nhiều chủ công trình gửi đơn đề nghị xã giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách khắc phục. Ngày 21-9-2026, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã và Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng đã trực tiếp đối thoại với đại diện và chủ 25 công trình. Lãnh đạo xã khẳng định sẽ xử lý vi phạm theo quy định; điện, nước sẽ được cấp lại khi các công trình khắc phục xong vi phạm. Xã cũng có văn bản trả lời các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú về căn cứ áp dụng biện pháp này.

Xử lý vi phạm, chủ động bảo đảm chỗ ở an toàn

Trên địa bàn xã Hạ Bằng và một số xã lân cận, không khó để bắt gặp những công trình nhà cao từ 6 đến 9 tầng cho sinh viên thuê. Trong mỗi công trình, có từ hàng chục đến cả trăm phòng lưu trú. Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Hạ Bằng Nguyễn Đình Nghi, phần lớn công trình trên địa bàn xã được xây dựng trong giai đoạn 2018-2022. Quy hoạch chung của khu vực tại thời điểm đó chỉ cho phép chiều cao tương ứng 3 tầng và 1 tum, nhưng nhiều công trình đã xây vượt mức này.

Một công trình xây dựng tại thôn Tân Xã 1, Hạ Bằng đã dừng hoạt động sau khi chính quyền ra quyết định dừng cấp điện, nước. Ảnh Minh Thuý

Các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đã được UBND huyện Thạch Thất trước đây lập hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Việc ngừng cung cấp điện, nước được áp dụng theo quy định pháp luật và các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về biện pháp này.

Thực tế hiện nay một số công trình hiện vẫn có điện từ hệ thống điện mặt trời và nước từ giếng khoan. Ông Nguyễn Đình Nghi cho biết xã sẽ tiếp tục tuyên truyền để người thuê trọ biết tình trạng vi phạm của các công trình, chủ động tìm nơi ở phù hợp.

UBND xã đã giao công an xã, các thôn và lực lượng liên quan thường xuyên nắm tình hình hoạt động tại những cơ sở này. Xã cũng gửi văn bản tới các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn, thông tin về 25 công trình để phối hợp tuyên truyền, giúp sinh viên và người lao động lựa chọn nơi ở bảo đảm an toàn.

Về phía đơn vị cung cấp điện, Phó Phòng Kinh doanh Điện lực Thạch Thất Nguyễn Anh Tuấn cho biết đơn vị đang giám sát việc thực hiện các quyết định ngừng cung cấp điện. Trường hợp cố tình kéo điện từ nhà khác về sẽ bị lập biên bản, xử lý theo quy định.

Theo rà soát sơ bộ, đến thời điểm này xã Hạ Bằng hiện có khoảng 200 nhà trọ cho thuê và 400 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vi phạm về đất đai. Sau khi hoàn tất rà soát, xã sẽ lập hồ sơ theo quy định, hướng dẫn các cơ sở đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và xử lý các trường hợp vi phạm theo Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về xử lý công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Từ 25 công trình bị cắt điện, nước do không đảm bảo các công tác xây dựng, PCCC tại xã Hạ Bằng, thiết nghĩ đây sẽ là bài học để các địa phương cần đẩy mạnh công đảm bảo an ninh trật tự và công tác PCCC trên địa bàn. Ảnh Minh Thuý

Là một trong những địa phương cũng có nhiều công trình nhà lưu trú cho sinh viên, Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc Đào Xuân Ban khẳng định, bước đầu xã đã cho rà soát, nhà trọ sinh viên trên địa bàn. Ngoài ra, xã đã xây dựng kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 22-9-2026 nhằm tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Với kế hoạch này, Hòa Lạc yêu cầu hồ sơ của từng trường hợp phải được lập, cập nhật đầy đủ, thể hiện rõ hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình trạng PCCC, các vi phạm, tồn tại, nguy cơ và yêu cầu khắc phục. Công an xã được giao nhiệm vụ tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; cơ sở bị đình chỉ, tạm đình chỉ; nhà trọ, cơ sở lưu trú, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở có đông người.

Được biết, các địa phương đang đồng loạt thực hiện việc rà soát theo Kết luận số 114-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Vì vậy, việc xử lý dứt điểm vi phạm tại xã Hạ Bằng nói riêng, trên địa bàn toàn thành phố nói chung cần được thực hiện hiệu quả, thực chất nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, tránh để vi phạm kéo dài, gây những hệ lụy đáng tiếc.