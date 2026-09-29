Việt Nam cần bao nhiêu tiền để hoàn thành 5.000 km cao tốc?

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030 ngày 29/9, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, mật độ cao tốc của Việt Nam vẫn thấp so với nhiều nước phát triển, trong khi yêu cầu phát triển kinh tế đặt ra nhu cầu tiếp tục mở rộng mạnh mạng lưới này.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường bộ cao tốc gồm 46 tuyến, tổng chiều dài gần 10.110 km, trong đó Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 5.000 km. Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 3.345 km, vượt so với kế hoạch 3.000 km; tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông cơ bản được nối thông.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kêu gọi các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư nghiên cứu và đăng ký tham gia 29 dự án giao thông. Ảnh: BXD.

Trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam dự kiến xây mới gần 2.830 km và mở rộng, hoàn thiện gần 1.190 km cao tốc hiện hữu, với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.269.000 tỷ đồng. Trong đó, hiện nay có khoảng 423.000 tỷ đồng đã được cân đối từ ngân sách và cam kết của nhà đầu tư, trong khi gần 846.000 tỷ đồng cần tiếp tục huy động từ các nguồn ngoài ngân sách.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang ưu tiên kêu gọi đầu tư 29 dự án PPP, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 922.810 tỷ đồng. Danh mục tập trung vào các tuyến cao tốc hiện hữu cần mở rộng, các hành lang vận tải chính, tuyến kết nối liên vùng, vùng kinh tế trọng điểm và những dự án có khả năng thu hút nguồn vốn tư nhân.

Đáng chú ý, danh mục có dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội quy mô 6 làn; cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An dài 74 km; mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Cam Lộ dài 415 km từ 4 làn hạn chế lên 6 làn hoàn chỉnh; cùng dự án mở rộng đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây dài 551 km,...

Một đoạn cao tốc Bắc - Nam hiện tại. Ảnh: Lộc Liên.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, để thu hút nguồn lực tư nhân, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Các quy định về chia sẻ tăng, giảm doanh thu, phương án giá, phí, thu phí không dừng và phân cấp cho địa phương được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án PPP.

Bộ trưởng Xây dựng kêu gọi các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư nghiên cứu và đăng ký tham gia 29 dự án, đồng thời đề nghị các ngân hàng lớn nghiên cứu bố trí các gói tín dụng trung, dài hạn với lãi suất hợp lý, tạo nguồn vốn cho các dự án PPP.

Trong 29 dự án cao tốc được ưu tiên triển khai đến năm 2030, Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội dài 225 km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 125.610 tỷ đồng. Tuyến được kỳ vọng tăng kết nối giữa các địa phương trong Vùng Thủ đô, phân luồng giao thông từ xa và mở thêm không gian phát triển. Tại phía Nam, Vành đai 3 TPHCM dài 76 km được đề xuất mở rộng từ 4 làn hạn chế lên 8 làn, với tổng mức đầu tư sơ bộ 38.000 tỷ đồng. Dự án nhằm hoàn thiện quy mô cao tốc, đáp ứng nhu cầu vận tải và khép kín mạng lưới vành đai của thành phố...