Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mở rộng hệ thống đường lăn

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sun Group)

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1672/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó quy hoạch hệ thống đường lăn mới và các khu vực sân đỗ đáp ứng khoảng 87 vị trí đỗ máy bay trong giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, trong thời kỳ 2021-2030, hệ thống đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được điều chỉnh, bổ sung nhằm đồng bộ với hệ thống đường cất hạ cánh. Cụ thể, quy hoạch kéo dài đường lăn song song hiện hữu về hai phía; quy hoạch đường lăn song song nằm giữa hai đường cất hạ cánh, cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu về phía Bắc khoảng 180m.

Một đường lăn song song khác được quy hoạch cách tim đường cất hạ cánh số 2 về phía Bắc khoảng 180m. Cùng với đó, hệ thống đường lăn nối và đường lăn thoát nhanh được quy hoạch đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất hạ cánh và sân đỗ.

Tầm nhìn đến năm 2050, cấu hình hệ thống đường lăn đã được quy hoạch trong giai đoạn trước được giữ nguyên. Đối với sân đỗ máy bay, giai đoạn 2021-2030 quy hoạch sân đỗ trước nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ hiện hữu, đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ máy bay.

Bên cạnh đó, quy hoạch sân đỗ máy bay giữa khu vực sân đỗ trước nhà ga hành khách T1 và sân đỗ trước nhà khách VIP/hàng không chung, đáp ứng khoảng 45 vị trí đỗ máy bay.

Tổng số vị trí đỗ máy bay được các khu vực sân đỗ quy hoạch trong giai đoạn 2021-2030 đáp ứng khoảng 87 vị trí. Đến năm 2050, sân đỗ máy bay tiếp tục được mở rộng trên khu vực đất dự trữ khi có nhu cầu.

Quyết định cũng quy định về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung; các công trình dịch vụ hàng không; công trình khác; công trình bảo đảm an ninh sân bay, khẩn nguy cứu nạn và quy hoạch sử dụng đất. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 427/QĐ-BXD ngày 15/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch; chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch; kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu sử dụng đất trong quá trình thực hiện.

Cục Hàng không Việt Nam cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất khi cần thiết, bảo đảm đúng mục đích sử dụng đất của công trình và phù hợp với hình thức đầu tư của các dự án liên quan.

UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch vào quy hoạch địa phương và các quy hoạch liên quan; quản lý tĩnh không, cao độ xây dựng; bố trí, bảo vệ quỹ đất phù hợp và có phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng theo quy hoạch.