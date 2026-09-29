Cần Thơ chạy đua giải ngân, thúc tiến độ các công trình trọng điểm

Theo Sở Tài chính, năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Cần Thơ tổng kế hoạch vốn đầu tư công 19.027,611 tỷ đồng. Đến ngày 21/9, thành phố giải ngân 7.752,678 tỷ đồng, tương đương 40,74% kế hoạch.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kết luận tại phiên họp chiều 29/9.

Một vấn đề đáng lưu ý là giải ngân vốn đầu tư công. Dù thành phố đã có nhiều cố gắng, tiến độ giải ngân vẫn thấp. Sau 6 tháng mới đạt khoảng 16%, 7 tháng khoảng 25% và tháng 8 khoảng 20%. Trong khi đó, còn nhiều dự án lớn có khối lượng thực hiện và nhu cầu thanh toán lớn nhưng tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, trong 103 xã, phường vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, trong đó có 23 xã, phường ở mức rất thấp và 22 xã, phường dưới mức trung bình. Một số chủ đầu tư cũng chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

"Nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá khan hiếm. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư, nhà thầu chưa chủ động, quyết liệt trong tổ chức thi công", ông Trần Phú Lộc Thành, Quyền giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ cho biết.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát từng dự án, nhất là những dự án có tỷ trọng vốn lớn; xác định rõ khả năng giải ngân, kịp thời đề xuất điều chuyển vốn đối với dự án không có khả năng sử dụng hết vốn.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm, thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, đặc biệt cát, đá phục vụ dự án thành phần 2 và dự án thành phần 4 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, nhằm tạo khối lượng hoàn thành, phục vụ nghiệm thu, thanh toán.

Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Tân cho biết công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những điểm nghẽn cần tập trung xử lý để bảo đảm tiến độ dự án. Sở sẽ phối hợp với các địa phương xử lý hồ sơ, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; đồng thời tham mưu việc xác định, công bố giá đất và các thủ tục liên quan.

Năm 2026, ngành xây dựng được giao kịch bản tăng trưởng 10,7%, với giá trị tăng thêm khoảng 59.450 tỷ đồng. Trong quý IV, ngành xây dựng dự kiến thực hiện khoảng 16.566 tỷ đồng. Vì vậy, việc tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ các dự án có ý nghĩa trực tiếp đối với tăng trưởng của ngành.

Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Theo ông Tân, Sở Xây dựng cũng sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương thẩm định, phối hợp với chủ đầu tư và các ban quản lý dự án rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu từ nay đến cuối năm tập trung cao nhất để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tiếp tục tăng tốc giải ngân đầu tư công. Những dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn phải được rà soát, tham mưu điều chỉnh kịp thời; những việc thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý, không chờ thành phố nhắc.

Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ giải ngân vượt 75% và hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.