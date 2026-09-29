Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi số, giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị giao ban

Sáng 29/9, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị giao ban lãnh đạo Bộ với thủ trưởng các vụ, đơn vị tháng 9/2026. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

166 nhiệm vụ Chính phủ giao: Không có nhiệm vụ quá hạn

Trong tháng 9, Bộ tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ đã ban hành 2 thông tư, rà soát 34 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó xử lý 5 văn bản. 100% (58/58) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được công khai; 5 thủ tục nội bộ được công bố mới, 21 sửa đổi, 8 bãi bỏ. 16/16 thủ tục có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu đất đai đã được tái cấu trúc, đơn giản hóa.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về dân tộc, tôn giáo được xây dựng, chuẩn bị kết nối, chia sẻ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong số 166 nhiệm vụ Bộ được giao trên hệ thống cơ sở dữ liệu Chính phủ, tính đến ngày 28/9, có 89 nhiệm vụ hoàn thành, 45 nhiệm vụ trong hạn, 32 nhiệm vụ không có thời hạn và không có nhiệm vụ quá hạn. Lãnh đạo Bộ đã ban hành 221 văn bản chỉ đạo, giao 2.311 nhiệm vụ.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, ước đến hết tháng 9 đạt 251.195 triệu đồng, bằng 47,65% số vốn đã phân bổ. Bộ yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán trong những tháng cuối năm.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Nổi bật nhất là sự kiện Bộ trưởng đã tháp tùng lãnh đạo cấp cao thăm Liên bang Nga và ký Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc Nga. Bộ cũng đã tổ chức đoàn công tác cấp cao đi làm việc tại tòa Thánh Vatican và Italia; triển khai các công ước, điều ước quốc tế và thỏa thuận về nhân quyền tại vùng đồng bào DTTS&MN.

Ông Nguyễn Cao Thịnh, Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tại Hội nghị

Xác định rõ việc, rõ nguồn lực, trách nhiệm từng nhiệm vụ

Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị các đơn vị rà soát đầy đủ nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo của Bộ, xác định rõ nguồn lực, cơ chế, tiến độ và nguồn vốn. Những nhiệm vụ đã có chủ trương, đủ căn cứ phải chủ động triển khai, không để kéo dài do chưa xác định nguồn lực.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, rà kỹ hồ sơ, thủ tục và phối hợp với các bộ, ngành; đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu hiện có, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết. Về công tác tôn giáo, cần khẩn trương hoàn thiện nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, dự kiến trình xin ý kiến Thủ tướng ngày 10/10.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại Hội nghị

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong triển khai nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2026.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị khắc phục những hạn chế về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, giải ngân đầu tư công và phối hợp công tác.

Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong phân cấp, phân quyền; Trung tâm Chuyển đổi số xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định 171 của Thủ tướng về khung kiến trúc dữ liệu; Vụ Chính sách đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực dân tộc, xác định rõ nhiệm vụ đã làm, chưa làm và nguồn lực thực hiện.

Đồng thời, các đơn vị phải chấn chỉnh quy trình xây dựng, trình văn bản; bảo đảm tờ trình đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và sự cần thiết. Bộ trưởng yêu cầu văn bản ngắn gọn, cô đọng, đi thẳng vào trọng tâm; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm phối hợp và chủ động xây dựng kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm, bảo đảm đúng quy định và hiệu quả.

Thúy Hồng