Tiếp xúc cử tri: Rút ngắn khoảng cách từ nghị trường đến thực tiễn đời sống

Lắng nghe để thấu cảm

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Theo Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước hết là để thông báo đến các cử tri dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp. Và quan trọng hơn là để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri và nhân dân thành phố để Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp thu, chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền; qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn đang tồn tại và khơi thông tiềm lực phát triển cho thành phố nói riêng và những địa phương khác có điều kiện tương đồng với Hải Phòng.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã lắng nghe, trao đổi thẳng thắn với cử tri về nhiều vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Từng bước nâng cao an toàn hàng hải, giảm chi phí logistics và phát huy vai trò cửa ngõ của cảng biển Hải Phòng, và từ thực tiễn quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Bùi Nguyên Khôi đã nêu một số kiến nghị nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại Hải Phòng. Thứ nhất, hạ tầng hàng hải công cộng chưa theo kịp tốc độ đầu tư bến cảng, đặc biệt tại Lạch Huyện. Một số đoạn luồng còn hẹp; tàu mớn nước lớn tập trung ra, vào theo con nước, gây áp lực cho điều tiết và an toàn. Các bến từ số 1 đến số 6 dùng chung vùng quay tàu trước Bến cảng TC-HICT, có nguy cơ trở thành điểm nghẽn.

Thứ hai, vận tải kết nối cảng vẫn phụ thuộc lớn vào đường bộ, trong khi lợi thế đường thủy nội địa chưa được khai thác tương xứng. Năm 2025, tỷ lệ rút hàng container bằng phương tiện thủy nội địa tại Hải Phòng mới đạt khoảng 5,68%. Nguyên nhân không chỉ ở phương tiện mà còn do hành lang vận tải chưa đồng bộ, từ luồng, tĩnh không cầu đến bến sà lan, cảng thủy nội địa, ICD, depot và điểm gom, rút hàng.

Thứ ba, cần có nguồn lực ổn định cho bảo trì, nạo vét luồng hàng hải. Một số khu vực thường xuyên bồi lắng nhưng thiếu nơi tiếp nhận, xử lý hoặc tái sử dụng vật, chất nạo vét.

Thứ tư, dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sửa đổi cần quy định rõ trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải trong kiểm soát hoạt động nhận chìm ở biển. Cảng vụ nên kiểm tra giấy phép, hồ sơ và điều kiện an toàn hàng hải của phương tiện; còn việc xác định thành phần, tính chất, khối lượng vật, chất nhận chìm phải thuộc trách nhiệm của tổ chức được cấp phép và cơ quan chuyên môn. Đồng thời, cần kết nối dữ liệu giữa cơ quan cấp phép và Cảng vụ để tránh chồng chéo, không phát sinh thêm thủ tục cho doanh nghiệp.

Theo ông Bùi Nguyên Khôi, việc trao đổi thẳng thắn tại các buổi tiếp xúc cử tri chính là thước đo để các cơ quan quản lý nhìn nhận rõ những khoảng trống về cơ chế, từ đó đưa ra các quyết sách tháo gỡ kịp thời từ gốc.

Cùng với nội dung về hàng hải, những ý kiến, kiến nghị khác liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân; cơ chế xác định giá đất làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư; vướng mắc phát sinh khi áp dụng các quy định pháp luật về bồi thường, di dời và hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất; một số khó khăn trong tổ chức dạy học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục..., đã được cử tri nêu trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri. Tất cả đều được tiếp nhận, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bà Lê Thị Hoàn, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn cho rằng, việc được trực tiếp phản ánh những vướng mắc về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân trước người đứng đầu Chính phủ và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố là dịp quan trọng để các cơ quan chức năng nhìn thẳng vào thực tế cơ sở. Theo bà Hoàn, khối kinh tế tư nhân và các hộ kinh doanh tại địa phương đang cần những giải pháp thiết thực hơn về vốn, thuế và thủ tục hành chính để khơi thông nguồn lực, tạo sức bật cho kinh tế đô thị biển trong giai đoạn tới.

Chuyển hóa thành những quyết sách chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Từ những ý kiến tâm huyết, thực tế về cơ chế đặc thù cho đô thị cảng biển, việc tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông kết nối, đến những trăn trở về đời sống dân sinh, an sinh xã hội, người đứng đầu Chính phủ và các đại biểu đã trực tiếp giải đáp, ghi nhận. Những nội dung này là nguồn tư liệu thực tiễn quan trọng, giúp Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, bảo đảm các quyết sách ban hành thực sự chạm đến nhu cầu của đời sống và sát thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2 có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Đảng; giải quyết, xử lý những vấn đề thực tiễn cấp bách thành pháp luật, cơ chế, nguồn lực để triển khai thành kết quả cụ thể.

Những kiến nghị của cử tri tại Hội nghị có giá trị thực tiễn cao, rất cụ thể, có ý nghĩa đối với công tác lập pháp, giám sát tại Kỳ họp thứ 2 và yêu cầu phát triển của thành phố Hải Phòng. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân Thủ tướng tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rõ tiến độ, rõ kết quả.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, trong 9 tháng của năm 2026, kinh tế thành phố Hải Phòng tiếp tục đà tăng trưởng cao, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 11,33% - cao nhất trong 5 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc, đứng đầu 7 thành phố trực thuộc Trung ương và thuộc nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 11%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 162.173 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 11,7% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,72 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 3,64 tỷ USD, cao hơn 64% so với cùng kỳ, đạt 93,3% kế hoạch năm.

Giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 21/9/2026 đạt 24.612 tỷ đồng, bằng 63,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 66,6% kế hoạch vốn sau khi loại trừ số tiết kiệm chi 5%.

Tuy nhiên, để duy trì tốc độ phát triển nhanh và bền vững thời gian tới, thành phố phải tiếp tục tập trung nhận diện, khắc phục hiệu quả những điểm nghẽn, tồn tại cản trở sự phát triển từ sớm, từ xa, từ cơ sở. "Từ định hướng đó, các ý kiến đóng góp của cử tri càng khẳng định thêm giá trị làm căn cứ thực tiễn để thành phố xác định đúng việc cần làm", Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định.

Hiệu quả giải quyết từng vướng mắc của người dân chính là thước đo chính xác nhất khoảng cách từ nghị trường đến thực tiễn cuộc sống. Khi những cơ chế tháo gỡ được thông qua, khi các dự án hạ tầng kết nối liên vùng được khởi công, khi những điểm nghẽn về hàng hải, đất đai từng bước được giải đáp, sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân càng được minh chứng sinh động.

Từ thành phố Cảng vươn ra biển lớn, việc lắng nghe và chuyển tải tâm tư cử tri khẳng định vai trò cầu nối vững chắc của hệ thống dân cử, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào sự đổi mới và hành động quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ. Để mỗi quyết sách ban hành thực sự giải quyết trúng và đúng những bài toán thực tiễn, tạo động lực quan trọng cho Hải Phòng bứt tốc vươn lên.