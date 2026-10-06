Vấn đề Việt Nam cần quan tâm sau FIFA ASEAN Cup

Hơn một tháng trước, tuyển Việt Nam đứng trên đỉnh Đông Nam Á. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết, vượt qua Thái Lan 4-2 sau hai lượt chung kết và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Đến FIFA ASEAN Cup, cũng trước những đối thủ quen thuộc trong khu vực, Việt Nam lại kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Hai kết quả ấy nhìn qua có vẻ trái ngược. Một bên là chức vô địch, bên kia là hai chiến thắng và hai thất bại. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng một giải để phủ nhận giải còn lại, cách nhìn sẽ quá đơn giản.

Việt Nam đủ mạnh để vô địch ASEAN Cup, nhưng chức vô địch ấy chưa đồng nghĩa đội tuyển đã tạo được khoảng cách rõ ràng với Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. FIFA ASEAN Cup cho thấy phần còn lại của khu vực có thể thay đổi rất nhanh khi điều kiện triệu tập lực lượng, chất lượng đội hình và tính chất giải đấu khác đi.

Việt Nam rất giỏi trong cuộc chơi quen thuộc

ASEAN Cup 2026 là một giải đấu rất tốt của tuyển Việt Nam. Trước trận chung kết, đội dẫn đầu nhiều chỉ số quan trọng, từ số bàn thắng, số trận giữ sạch lưới đến số cú sút trúng đích. Sau tám trận, Việt Nam bất bại và cuối cùng vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2.

Danh hiệu ấy không đến từ may mắn. Việt Nam có một bộ khung ổn định, các cầu thủ hiểu cách vận hành của HLV Kim Sang-sik và đặc biệt biết cách xử lý những trận đấu căng thẳng ở Đông Nam Á.

Đây là lợi thế thực sự của tuyển Việt Nam. Sau nhiều năm thường xuyên gặp Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Singapore, đội đã quen với cách đối thủ chơi, áp lực sân khách và cả nhịp độ của những vòng knock-out kéo dài hai lượt.

Ở ASEAN Cup, những phẩm chất ấy giúp Việt Nam kiểm soát phần lớn tình huống khó. Khi cần chịu sức ép, đội biết cách phòng ngự. Khi trận đấu bị kéo vào thế giằng co, Việt Nam đủ kiên nhẫn để chờ cơ hội. Khi có lợi thế, đội cũng biết cách bảo vệ kết quả.

Nhưng việc liên tục thắng trong một môi trường quen thuộc dễ tạo cảm giác rằng khoảng cách về trình độ đã được nới rộng. FIFA ASEAN Cup cho thấy chưa hẳn như vậy.

Malaysia thua Việt Nam 0-4 sau hai lượt bán kết ASEAN Cup nhưng sau đó thắng lại ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup.

Giải đấu mới được tổ chức trong dịp FIFA Days, giúp nhiều đội có điều kiện sử dụng lực lượng tốt hơn, đặc biệt là những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Với các đội có nguồn cầu thủ kiều bào hoặc nhập tịch lớn, khác biệt về nhân sự lập tức trở nên rõ hơn.

Khi chất lượng đối thủ tăng lên, lợi thế của Việt Nam giảm xuống. Đội vẫn giữ được tính tổ chức và sự gắn kết, nhưng những yếu tố từng đủ để tạo khác biệt ở ASEAN Cup không còn mang lại ưu thế rõ ràng.

Trận gặp Philippines là ví dụ đầu tiên. Việt Nam thắng 1-0 nhưng không tạo được thế trận áp đảo. Đối thủ sút trúng xà và từng đưa bóng vào lưới cuối trận trước khi bàn thắng bị VAR từ chối.

Đến trận gặp Thái Lan, Việt Nam thua 0-2, đồng thời chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại kéo dài 717 ngày. Trước Pakistan, đội cũng phải rơi vào thế bị dẫn trước rồi mới ngược dòng thắng 4-2. Malaysia sau đó đánh bại Việt Nam 1-0 ở trận tranh hạng ba, chỉ hơn một tháng sau khi thua thầy trò Kim Sang-sik 0-4 sau hai lượt bán kết ASEAN Cup.

Thất bại trước Thái Lan chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại và cho thấy khoảng cách giữa các đội mạnh Đông Nam Á vẫn khá nhỏ.

Khoảng cách thời gian quá ngắn để nói Việt Nam đột nhiên yếu đi. Điều đáng chú ý hơn là khi điều kiện thay đổi, sức mạnh tương quan giữa các đội cũng thay đổi theo.

Chiếc cúp chưa nói hết khoảng cách

Indonesia là trường hợp dễ thấy nhất. Họ từng thua Việt Nam 0-3 tại ASEAN Cup nhưng sau đó vô địch FIFA ASEAN Cup. Malaysia cũng đi từ thất bại 0-4 trước Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup tới chiến thắng trong trận tranh hạng ba của giải đấu mới.

Những kết quả này cho thấy nhóm đầu Đông Nam Á vẫn đứng khá gần nhau. Việt Nam có thể thắng đậm một đối thủ ở giải này nhưng không có gì đảm bảo sẽ tiếp tục vượt trội khi hai đội gặp lại trong một bối cảnh khác.

Vì vậy, chức vô địch ASEAN Cup chứng minh Việt Nam là đội chơi tốt nhất ở giải đấu ấy, nhưng chưa đủ để khẳng định đội sở hữu lực lượng mạnh nhất khu vực.

Sự khác biệt này rất quan trọng. Việt Nam hiện có lợi thế về tính ổn định. HLV Kim Sang-sik sở hữu một nhóm cầu thủ đã chơi cùng nhau đủ lâu, đội tuyển có cấu trúc rõ ràng và ít rơi vào trạng thái hỗn loạn khi trận đấu khó khăn.

Tuy nhiên, khi đối thủ cũng được chuẩn bị tốt và đưa ra sân những cầu thủ chất lượng hơn, Việt Nam phải tìm thêm cách tạo khác biệt.

FIFA ASEAN Cup cho thấy tuyển Việt Nam cần nhiều hơn sự ổn định nếu muốn duy trì vị thế số một trong khu vực.

FIFA ASEAN Cup cho thấy đội vẫn phụ thuộc khá nhiều vào một số cá nhân như Hoàng Đức, Đình Bắc hay Xuân Son. Khi Xuân Son chấn thương, khả năng giải quyết những tình huống ở một phần ba cuối sân giảm đáng kể. Những phương án thay thế chưa cho thấy họ có thể lập tức tạo ra ảnh hưởng tương đương.

Trong khi đó, Indonesia, Malaysia hay Philippines đang mở rộng nguồn cầu thủ từ bên ngoài hệ thống đào tạo trong nước. Thái Lan vẫn duy trì được nền tảng kỹ thuật và một nhóm cầu thủ có kinh nghiệm ở cường độ thi đấu cao. Điều này khiến cuộc đua trong khu vực ngày càng phụ thuộc vào chiều sâu nhân sự, thay vì chỉ nằm ở khả năng tổ chức đội tuyển trong vài tuần tập trung.

Đây mới là vấn đề Việt Nam cần quan tâm sau hai giải đấu.

Một đội tuyển có thể vô địch nhờ phong độ tốt, chiến thuật phù hợp và khả năng xử lý từng trận. Nhưng để giữ vị trí số một trong nhiều năm, đội tuyển ấy cần một nguồn cầu thủ đủ dày để duy trì chất lượng ngay cả khi nhân sự thay đổi hoặc đối thủ tiến bộ.

Bởi vậy, không cần phải chọn giữa chức vô địch ASEAN Cup và vị trí thứ tư FIFA ASEAN Cup để quyết định kết quả nào phản ánh đúng hơn sức mạnh của Việt Nam. Cả hai đều có giá trị.

ASEAN Cup cho thấy Việt Nam vẫn là đội rất giỏi trong môi trường bóng đá Đông Nam Á quen thuộc. FIFA ASEAN Cup lại chỉ ra rằng lợi thế ấy chưa đủ lớn để Việt Nam có thể vượt trội trong mọi điều kiện.

Chiếc cúp vẫn đáng được ghi nhận, còn vị trí thứ tư cũng cần được nhìn nhận nghiêm túc. Điều quan trọng với tuyển Việt Nam lúc này không phải là tiếp tục chứng minh mình có thể thắng ASEAN Cup, mà là tìm cách giữ được vị thế ngay cả khi đối thủ thay đổi lực lượng, cách chơi và tốc độ phát triển.

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.