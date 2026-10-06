Tình huống gây tranh cãi nhất trận Việt Nam - Malaysia

Phút 73 trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Gelora Bung Karno, trọng tài Ko Hyung-jin cho Việt Nam hưởng phạt đền sau khi Lê Văn Đô ngã trong vùng cấm Malaysia. Quyết định của trọng tài người Hàn Quốc mở ra cơ hội gỡ hòa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, khi đội đang bị dẫn 0-1.

Nhận đường chuyền của Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Đô xâm nhập vùng cấm trước khi bị Harith Haiqal truy cản. Cầu thủ Việt Nam ngã xuống sau pha tranh chấp, khiến trọng tài thổi còi và xác định hậu vệ Malaysia phạm lỗi. Văn Đô mới vào sân khoảng năm phút trước đó, thay Ngô Đăng Khoa.

Các cầu thủ Malaysia ngồi gục xuống sân sau khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m. Nếu Việt Nam thực hiện thành công quả phạt đền, lợi thế mà Malaysia tạo ra nhờ bàn mở tỷ số của Fergus Tierney sẽ bị san bằng.

Tuy nhiên, ở pha truy cản, Haiqal đưa chân phá bóng trước khi va chạm với Văn Đô. Đây là chi tiết khiến trọng tài người Hàn Quốc thay đổi nhận định sau khi xem lại tình huống. Quyết định cuối cùng xác định hậu vệ Malaysia không phạm lỗi.

Tuyển Việt Nam liên tục gia tăng sức ép sau khi bị hủy phạt đền. Phút 88, Nguyễn Đình Bắc nhả bóng để Lê Văn Đô dứt điểm, nhưng cú sút bị hàng thủ Malaysia chặn lại. Hai phút sau, Bùi Hoàng Việt Anh vô lê bằng chân phải nhưng không đánh bại được thủ môn Syihan Hazmi. Trong ngày các chân sút Việt Nam tỏ ra vô duyên, những nỗ lực cuối trận không mang lại bàn gỡ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Đình Bắc tiến đến trọng tài Ko Hyung-jin để phản ánh về các quyết định trong trận. Việt Nam thua Malaysia 0-1, khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư. Bàn thắng của Fergus Tierney ở phút 62 giúp Malaysia giành hạng ba chung cuộc. Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên để thua Malaysia sau 12 năm.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến - Minh Toản