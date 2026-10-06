Pháp 4-1 Bỉ: Zidane vẫn bất bại, Bỉ sụp đổ trong 13 phút cuối trận

Chiến thắng 4-1 không chỉ giúp Les Bleus củng cố ngôi đầu bảng A1 Nations League mà còn cho thấy dấu ấn chiến thuật ngày càng rõ nét của Zinedine Zidane.

Có lẽ ngay cả những người lạc quan nhất trên khán đài Stade de France cũng khó hình dung kịch bản trận đấu giữa Pháp và Bỉ sẽ kết thúc theo cách như vậy.

Pháp kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Bỉ. Trong khi đó, đội khách tận dụng tốt cơ hội để vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Dodi Lukebakio ở phút 35.

Thời gian càng trôi qua, áp lực dành cho Pháp càng lớn. Les Bleus cần một bàn thắng để tránh một thất bại đáng tiếc ngay trên sân nhà, nhưng hàng công của họ liên tục gặp vấn đề trong những tình huống quyết định.

Tuy nhiên, trận đấu đã thay đổi hoàn toàn từ phút 77.

Désiré Doué, một trong những quân bài được Zidane tung vào sân, lập tức tạo ra khác biệt với cú dứt điểm hiểm hóc giúp Pháp gỡ hòa. Chỉ 4 phút sau, Rayan Cherki tiếp tục đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Sau đó, Olise ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 88 và 90+1, hoàn tất chiến thắng 4-1 cho Pháp. Đáng chú ý, Olise không chỉ lập cú đúp mà còn góp dấu giày trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Pháp có màn lội ngược dòng không tưởng ở 15 phút cuối trận. Ảnh: Benoit Tessier/Reuters

Zidane đã thắng bằng những người vào sân từ ghế dự bị

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến thắng của Pháp không nằm ở tỷ số 4-1, mà nằm ở cách Zidane xoay chuyển trận đấu.

Khi hàng công xuất phát không tạo ra đủ sự khác biệt, HLV người Pháp lần lượt đưa Doué, Cherki và Olise vào sân.

Ba cầu thủ này sau đó trực tiếp tham gia vào cả bốn bàn thắng trong màn ngược dòng. Đó là một minh chứng rõ ràng cho chiều sâu đội hình mà Zidane đang sở hữu.

Trong bối cảnh Kylian Mbappe vắng mặt vì chấn thương, Pháp từng bị đặt câu hỏi về khả năng tạo đột biến trên hàng công. Trận hòa 1-1 trước Italia vài ngày trước càng khiến những nghi ngờ xuất hiện nhiều hơn.

Nhưng trước Bỉ, câu trả lời của Zidane không phải là tìm một "Mbappe thứ hai". Zidane sử dụng sức mạnh tập thể và tinh thần chiến đấu. Pháp có thể chơi bế tắc trong 70 phút, nhưng vẫn đủ khả năng thay đổi trận đấu khi đối thủ bắt đầu xuống sức. Chính điều đó đã tạo nên khác biệt.

Olise đang trở thành một ngôi sao quan trọng của tuyển Pháp

Nếu phải chọn một cái tên nổi bật nhất trong màn ngược dòng này, Michael Olise chắc chắn là ứng viên hàng đầu.

Olise. Ảnh: Benoit Tessier/Reuters

Cầu thủ của Bayern Munich vào sân từ ghế dự bị nhưng chỉ mất hơn 20 phút để biến mình thành nhân vật chính. Một kiến tạo và hai bàn thắng là lời khẳng định mạnh mẽ về khả năng tạo đột biến của Olise.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu Olise gây ấn tượng dưới thời Zidane. Phong độ của anh đang khiến vị trí trên hàng công tuyển Pháp trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết.

Nếu Mbappe trở lại, Pháp sẽ có thêm một siêu sao. Nhưng sau trận đấu với Bỉ, điều đáng nói là Les Bleus dường như không còn quá phụ thuộc vào một cá nhân.

Đó chính là tín hiệu tích cực lớn nhất đối với Zidane.

Pháp vẫn còn những vấn đề cần giải quyết

Dù thắng 4-1, Pháp không thể xem đây là một trận đấu hoàn hảo. Trong khoảng hơn một giờ đầu tiên, hàng công của đội chủ nhà thi đấu thiếu sắc bén.

Pháp kiểm soát bóng và gây sức ép nhưng không chuyển hóa được ưu thế thành bàn thắng. Hàng phòng ngự cũng từng để Lukebakio khai thác khoảng trống và giúp Bỉ dẫn trước.

Ảnh: Benoit Tessier/Reuters

Nếu đối thủ là một đội bóng có khả năng duy trì sức ép tốt hơn trong giai đoạn cuối, Pháp có thể đã phải trả giá. Vì vậy, chiến thắng trước Bỉ vừa là lời cảnh báo, vừa là tín hiệu tích cực. Zidane rõ ràng đã chứng minh khả năng điều chỉnh trận đấu, nhưng ông vẫn cần giúp Pháp chơi hiệu quả hơn ngay từ đầu thay vì chờ đến những phút cuối mới bùng nổ.

Zidane đang tạo ra một Pháp rất khác

Sau 4 trận dưới thời Zidane, Pháp vẫn bất bại và đang dẫn đầu bảng A1 với 10 điểm, hơn Italia 3 điểm. Bỉ đứng thứ ba với 6 điểm.

Điều đáng chú ý là Zidane đang có khởi đầu khá đặc biệt trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp. Đội bóng của ông chưa phải lúc nào cũng thuyết phục, nhưng lại cho thấy khả năng thích nghi và tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng. Từ 0-1 thành 4-1 với Bỉ chỉ trong 15 phút cuối trận.

Đó không chỉ là một cuộc lội ngược dòng. Đó còn là lời khẳng định rằng Pháp dưới thời Zidane đang sở hữu một thứ vũ khí rất đáng sợ: chiều sâu đội hình và khả năng bùng nổ từ băng ghế dự bị.

Và nếu Mbappe trở lại trong thời gian tới, Zidane sẽ còn có thêm một quân bài đặc biệt để hoàn thiện cỗ máy đang dần thành hình.