Thái Lan thua hai trận chung kết trong 40 ngày

Tuyển Thái Lan thua Indonesia sau loạt đá luân lưu tối 5/10 ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Chỉ 40 ngày trước, thầy trò HLV Anthony Hudson thất bại trước tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 tại trận tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026. Hai lần phải đứng nhìn đối thủ nâng cúp trong tiếc nuối, tuyển Thái Lan trắng tay trong năm 2026 dù là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu ở hai giải trên.

Đáng tiếc nhất là chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khi đội bóng áo trắng thủng lưới bàn đầu ở phút 84 sau khi Nicholas Mickelson nhận thẻ đỏ, nhưng ghi bàn ở phút 87 để kéo trận đấu vào hiệp phụ nhờ bàn thắng của Iklas Sanron. Phút 111, Peeradol Chamrasamee giúp tuyển Thái Lan lần đầu dẫn trước. Nhưng khi tưởng đã ở rất gần chức vô địch, "Voi chiến" lại để Elkan Baggott ghi bàn phút 116. Loạt luân lưu phải được sử dụng để phân định thắng thua và tuyển Thái Lan không thể ngược dòng dù đã chiến đấu kiên cường.

Đây là giải chính thức cuối cùng trong năm nay của HLV Hudson và các học trò. Giải gần nhất tiếp theo tuyển Thái Lan là Asian Cup 2027, khởi tranh ngày 7/1 năm sau. Danh hiệu gần nhất của "Voi chiến" là AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2022 khi HLV Alexandre Polking còn tại vị.

Tuyển Thái Lan buồn bã đeo huy chương bạc ASEAN Cup 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Trong hai lần về nhì đáng tiếc của tuyển Thái Lan, ngoài ban huấn luyện, Nattapong Sayriya, Manuel Tom Bihr, Seksan Ratree, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Waris Choolthong, Teerasak Poeiphimai và Chaiyaphon Otton là những cầu thủ dự cả hai giải.

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Thái Lan có lực lượng mạnh hơn khi đón chào sự trở lại của hàng loạt hảo thủ như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Chaided, Teerapat Pruetong, Mickelson, Jude Soonsup-Bell và Kritsada Kaman. Tuy nhiên, phía bên kia chiến tuyến, tuyển Indonesia ngoài lợi thế sân nhà, cũng sở hữu đội hình tốt hơn.

HLV John Herdman có sự phục vụ của nhiều gương mặt nổi bật như Kevin Diks, Dion Markx, Luke Vickery, Ole Romeny, Maarten Paes, Emil Audero, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Baggott, Dean James hay Nathan Tjoe-A-On. Những cầu thủ trên của cả hai đội đều là ngôi sao, hoặc những nhân tố mang trong mình dòng máu nước ngoài cũng như đang chơi bóng ở châu Âu. Trong trận chung kết, nếu Thái Lan chơi đầy nỗ lực thì Indonesia cũng thể hiện được bản lĩnh.