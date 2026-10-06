Hoàng Đức: Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ

Đội tuyển Việt Nam khép lại giải đấu bằng thất bại 0-1 trước Malaysia, qua đó đứng thứ tư. Nhìn lại hành trình này, Hoàng Đức cho rằng toàn đội đã nỗ lực hết sức nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Hoàng Đức (trái) cùng các đồng đội đã có một giải đấu không như ý. Ảnh: VFF

“Tôi cũng như toàn đội có một trải nghiệm rất tuyệt vời tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ở trận gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam chơi hết sức mình, nỗ lực đến những phút cuối cùng nhưng rất tiếc chưa giành được kết quả tốt nhất”, tiền vệ sinh năm 1998 chia sẻ.

Việc nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của đội tuyển. Tuy nhiên, Hoàng Đức cho rằng các cầu thủ được trao cơ hội đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Bóng đá luôn là vậy, luôn có những cầu thủ chấn thương. Nhưng trong trận đấu cuối tại giải, những người thay thế cầu thủ chấn thương đều làm tốt nhiệm vụ của mình”, tiền vệ 28 tuổi bày tỏ.

Bản thân Hoàng Đức cũng chưa có giải đấu thực sự thuyết phục khi gặp vấn đề về thể trạng. Anh không đá chính trước Thái Lan và chỉ vào sân trong hiệp 2, trước khi tiếp tục góp mặt ở trận gặp Malaysia nhưng chưa thể tạo ra khác biệt.

“Ở giải đấu này cá nhân tôi vẫn còn nhiều điều thiếu sót. Sau đây khi trở về CLB, tôi tiếp tục công việc của mình. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung trở lại vào tháng 11 tới, khi đó chúng tôi có nhiều điều phải làm”, Hoàng Đức thừa nhận.

Tiền vệ sinh năm 1998 kỳ vọng quãng thời gian sắp tới sẽ giúp đội tuyển cải thiện sự gắn kết và tính mạch lạc trong lối chơi. “Tôi hy vọng tuyển Việt Nam gắn kết và mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn để có sự trở lại mạnh mẽ”, Hoàng Đức nhấn mạnh.

Từ nay đến Asian Cup 2027 không còn nhiều thời gian. Những trận giao hữu sắp tới sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik điều chỉnh nhân sự, khắc phục hạn chế và hoàn thiện lối chơi, qua đó giúp đội tuyển trở lại mạnh mẽ hơn.