Sinh năm 1967, ông Đinh Xuân Chẩn đã gắn bó trọn vẹn với công tác xã hội bằng sự tận tụy và tâm huyết. Năm 2012, ông được tập thể chi bộ và Nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Phú Lộc. Từ đó đến nay, ông luôn được xem là “cánh chim đầu đàn”, giữ vững niềm tin và sự yêu mến của cán bộ, đảng viên cùng đông đảo bà con trong thôn.

Thôn Phú Lộc là một trong những địa bàn lớn của xã Nam Gianh với 645 hộ, 2.246 nhân khẩu. Thôn có 96 đảng viên. Địa bàn rộng, số lượng cư dân lớn đồng nghĩa với việc phát sinh nhiều mâu thuẫn nhỏ trong đời sống sinh hoạt, cũng như đặt ra áp lực không nhỏ đối với công tác điều hành, quản lý ở cơ sở.

Ông Đinh Xuân Chẩn (đầu tiên bên phải) thường xuyên đến từng nhà trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con trong thôn -Ảnh: L.L

Trên cương vị người đứng đầu chi bộ, ông Chẩn luôn xác định muốn triển khai hiệu quả các phong trào, trước hết phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Vì vậy, ông thường xuyên bám sát địa bàn, lắng nghe ý kiến của người dân, cùng chi ủy bàn bạc, giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chung trên tinh thần dân chủ, công khai.

Ông dành phần lớn thời gian đi đến từng xóm nhỏ, gõ cửa từng nhà để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con. Mọi vấn đề tác động trực tiếp đến quyền lợi chung từ xây dựng hạ tầng, giữ gìn vệ sinh môi trường đến các khoản đóng góp tự nguyện đều được ông cùng tập thể chi ủy đưa ra bàn bạc công khai, minh bạch trên tinh thần dân chủ tối đa.

Ông Chẩn cho biết: “Điều quan trọng nhất của một người bí thư chi bộ là uy tín, mà uy tín thì phải được xây dựng từ sự gương mẫu. Vì thế, bản thân tôi luôn tự nhắc nhở phải không ngừng tìm tòi, học hỏi, tận tâm tận lực trong công việc. Làm sao để tham mưu, ban hành được những nghị quyết đúng thời điểm, sát với thực tế địa bàn nhất, giúp đời sống của người dân ngày càng ấm no hơn”.

Nhân dân thôn Phú Lộc đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu - Ảnh: L.L

Không dừng lại ở công tác tuyên truyền hay vận động suông, Bí thư Chi bộ Đinh Xuân Chẩn đặc biệt chú trọng đến phương châm “nói đi đôi với làm” và phát huy vai trò tiên phong của từng cán bộ, đảng viên.

Trong mọi công việc chung của thôn, từ việc dễ đến việc khó, phức tạp, tập thể chi ủy đều thảo luận kỹ, thống nhất phương án triển khai rõ ràng. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên luôn là những người xung phong làm trước. Việc nhìn thấy đảng viên không ngại khó, ngại khổ, đi đầu, xắn tay áo làm việc đã trở thành đòn bẩy tinh thần mạnh mẽ, giúp Nhân dân hoàn toàn tin tưởng và chủ động hưởng ứng theo.

Ông Đinh Hữu Xướng, thôn Phú Lộc, chia sẻ: “Bí thư Chi bộ Đinh Xuân Chẩn rất gần gũi với dân. Trong thôn xóm hễ có việc gì xảy ra, dù là va chạm nhỏ hay việc chung của làng, đồng chí đều có mặt ngay lập tức để hòa giải, vận động và giải quyết thấu tình đạt lý. Nhờ có người bí thư sâu sát như vậy mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định, xóm giềng sống vui vẻ, hòa thuận”.

Đường giao thông ở thôn Phú Lộc được đầu tư nâng cấp, cảnh quan xanh-sạch-đẹp -Ảnh: L.L

Từ sự đồng thuận, chung sức của các tầng lớp nhân dân, thôn Phú Lộc ngày càng khởi sắc và trở thành khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của xã Nam Gianh. Phú Lộc hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, đường xóm ngõ làng sạch đẹp, hệ thống hạ tầng nông thôn hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.Kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người dân mà còn ghi dấu vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chi bộ trong công tác vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh của Nhân dân.

Ông Nguyễn Hải Thường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Gianh, khẳng định: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Đinh Xuân Chẩn luôn chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ đảng viên. Đồng chí là một cán bộ năng nổ, có phương pháp vận động quần chúng khéo léo, quy tụ được sự đoàn kết nội bộ và tạo được sự đồng thuận rất cao trong các tầng lớp nhân dân”.

Từ sự tận tâm, trách nhiệm trong từng công việc, ông Đinh Xuân Chẩn đã góp phần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Những đổi thay ở thôn Phú Lộc cũng cho thấy, khi người đứng đầu thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, các phong trào ở cơ sở sẽ có thêm sức lan tỏa, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, quê hương ngày càng phát triển.