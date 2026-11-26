Trước những biến động của thương mại quốc tế, tại buổi họp báo ngày 26/11, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó, đặc biệt chú trọng quản trị rủi ro theo đặc thù từng ngành hàng.

Buổi họp báo chiều 26/11. Ảnh: VV

“Doanh nghiệp mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi nơi thì có một rủi ro khác nhau, cần những cái chương trình quản trị riêng”, ông Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, doanh nghiệp cần chủ động nhận diện nguy cơ và kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý những cảnh báo mà Bộ Công Thương, nhất là Cục Phòng vệ thương mại, thường xuyên thông tin.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, cho biết: “Làm sao để chúng ta đa dạng hóa thị trường, quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế. Đặc biệt trong giai đoạn tới, chúng ta biết thương mại quốc tế biến động ngày càng khó lường”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái. Ảnh: BCT.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ giảm thiểu những tác động bất lợi từ biến động bên ngoài.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2026 dự kiến có thể đạt ngưỡng 1.200 tỷ USD, vượt chỉ tiêu được giao.

Theo ông, dù chính sách thuế của Hoa Kỳ có những thời điểm tăng, giảm khác nhau, kết quả xuất khẩu của Việt Nam vẫn được duy trì.

Với sự phối hợp giữa các bộ, ngành và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam có cơ sở để nâng cao khả năng chống chịu, phát huy tính tự cường của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.