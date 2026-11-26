Giúp người tiêu dùng nhận diện hàng thật - hàng giả

Hưởng ứng Ngày Phòng, chống hàng giả - hàng nhái (29/11), ngày 26/11/2026 tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động "Không gian trưng bày hàng thật - hàng giả" và chương trình "Sức sống hàng Việt" số 16.

Với chủ đề "Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả", không gian trưng bày năm nay quy tụ nhiều sản phẩm thuộc các nhóm hàng gia dụng, thời trang, thể thao, mỹ phẩm, thực phẩm và phụ tùng xe máy. Đây đều là những mặt hàng gắn liền với nhu cầu mua sắm, sử dụng hàng ngày của người dân.

Các thương hiệu có sản phẩm tham gia trưng bày gồm Panasonic, Yonex, S&B, Uniqlo, Transino, Casio, Honda, Acecook...

Đại diện các nhãn hàng tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng thật - hàng giả.

Tại khu vực trưng bày, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu những đặc điểm nhận biết hàng chính hãng, từ bao bì, nhãn mác, dấu hiệu nhận diện thương hiệu đến thông tin trên từng sản phẩm.

Việc đặt các sản phẩm thật - giả để người dân trực tiếp quan sát, so sánh giúp những kiến thức tưởng chừng khó nhớ trở nên dễ hiểu hơn. Khách tham quan cũng có thể trao đổi với đại diện các nhãn hàng về những dấu hiệu cần lưu ý khi mua sắm.

Đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn mua sắm, đặc biệt qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các phiên livestream bán hàng. Khi không được trực tiếp kiểm tra sản phẩm trước khi mua, việc trang bị kiến thức nhận diện hàng hóa chính hãng càng trở nên cần thiết.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phân biệt hàng thật - hàng giả cho người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Người tiêu dùng không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà chính quyết định mua sắm của họ cũng có thể góp phần hạn chế tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

"Phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động lựa chọn hàng hóa chính hãng sẽ góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích cực bảo vệ thương hiệu và quyền lợi khách hàng", Cục trưởng Trần Hữu Linh nói.

Nhiều sản phẩm của các thương hiệu được giới thiệu tại không gian trưng bày hàng thật - hàng giả.

Thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng cho hàng Việt

Cùng với hoạt động hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả, chương trình "Sức sống hàng Việt" số 16 tiếp tục dành không gian để các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng Thủ đô.

Nhiều sản phẩm được giới thiệu tại chương trình như nước yến của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Avanest Việt Nam; mơ muối sấy lạnh, mật ong ngâm mơ của Hợp tác xã Thanh niên Bách Cốc (Ninh Bình); dung dịch ngâm rửa thực phẩm, nước rửa chén của Công ty TNHH Fuwa Biotech (Thanh Hóa)...

Không chỉ có thêm cơ hội giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp còn được tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, lắng nghe những phản hồi về chất lượng, giá cả, mẫu mã. Đây là những thông tin hữu ích để cơ sở sản xuất điều chỉnh sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

Điểm mới đáng chú ý của chuỗi hoạt động lần này là chương trình livestream diễn ra từ 19h đến 22h ngày 26/11. Lần đầu tiên, nội dung hướng dẫn phân biệt hàng thật - hàng giả được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đưa lên sóng livestream, kết hợp với giới thiệu và bán các sản phẩm hàng Việt.

Sự kiện thu hút đông đảo người tiêu dùng tham dự.

Trong phiên livestream, đại diện cơ quan quản lý và các nhãn hàng sẽ trực tiếp hướng dẫn người xem cách nhận biết sản phẩm chính hãng đối với dầu nhớt, mũ bảo hiểm Honda; đồng hồ, máy tính Casio và các sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa.

Nếu như trước đây, hoạt động trưng bày chủ yếu phục vụ khách tham quan trực tiếp thì với hình thức livestream, người tiêu dùng ở nhiều địa phương cũng có thể tiếp cận những thông tin hữu ích về sản phẩm, theo dõi cách phân biệt hàng thật - hàng giả mà không cần đến tận nơi.

Chương trình cũng dành thời lượng giới thiệu, bán các sản phẩm Việt Nam tham gia "Sức sống hàng Việt" số 16, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Việc kết hợp tuyên truyền phòng, chống hàng giả với quảng bá, tiêu thụ hàng Việt là một trong những cách làm của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhằm cụ thể hóa tinh thần "Hàng Việt vì người Việt".

Để người dân tin tưởng, ưu tiên lựa chọn hàng Việt, ngoài việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và giá cả phù hợp, doanh nghiệp cũng cần chú trọng bảo vệ thương hiệu, minh bạch thông tin sản phẩm. Khi quyền lợi người tiêu dùng được bảo đảm, hàng hóa chính hãng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng cũng có thêm cơ hội khẳng định chỗ đứng trên thị trường nội địa.