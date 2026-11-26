Ngày 26/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư Vĩnh Phú phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Nam Gianh.

Một trong những dự án khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đang thi công tại tỉnh Quảng Trị.

Dự án với mục tiêu bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh.

Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo quyết định, dự án Xây dựng khu tái định cư thôn Vĩnh Phú thuộc dự án GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Nam Gianh (tỉnh Quảng Trị) có tổng mức đầu tư 334,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác, do UBND xã Nam Gianh làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2026 - 2027.

Về quy mô đầu tư xây dựng, toàn bộ khu vực lập dự án có tổng diện tích 17,989ha (bao gồm đất ở tái định cư, đất cây xanh, thể thao; đất nhà văn hóa, đất công trình hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông…); được đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, qua quá trình điều tra nhu cầu tái định cư tại khu vực thôn Vĩnh Phú (xã Nam Gianh), tổng nhu cầu xây dựng là 255 lô đất ở. Trong đó, số hộ bị ảnh hưởng là 71 hộ, tương ứng với 71 lô tái định cư; số nhân khẩu đủ điều kiện xen ghép dự kiến là 71 nhân khẩu, tương ứng với 71 lô đất; số trường hợp được bồi thường bằng đất là 113 lô.

Các hạng mục đầu tư xây dựng gồm: San nền, đường giao thông, hệ thống cấp nước sạch và phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp điện và chiếu sáng, kênh mương hoàn trả, cắm mốc phân lô và các hạng mục hạ tầng phụ trợ cần thiết khác.

Trong đó, hạng mục san nền tổng diện tích khoảng 7,520ha, đường giao thông gồm 15 tuyến đường chính có tổng chiều dài hơn 3.755m và một tuyến đường nhánh.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn phương án thiết kế tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, phù hợp quy hoạch, bảo đảm đồng bộ hạ tầng, thoát nước, hạn chế tác động đến môi trường và đời sống dân cư, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Kiểm tra, rà soát toàn diện các nội dung của dự án trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không để lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án…

Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài hơn 190km, dự kiến xây dựng 2 ga hành khách chính tại phường Đồng Sơn và phường Nam Đông Hà; 4 trạm bảo dưỡng, cùng các công trình hạ tầng đồng bộ.

Tuyến đi qua 35 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 7.277 hộ dân và hơn 21.000 ngôi mộ.

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