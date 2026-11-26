Trải nghiệm khách hàng phân hóa

Báo cáo Trải nghiệm khách hàng Việt Nam 2027 được SOI.Pro công bố ghi nhận hoạt động quản trị trải nghiệm khách hàng của thị trường trong nước, khi chưa có doanh nghiệp nào đạt tới cấp độ dẫn dắt, trong khi 44,6% đơn vị vẫn đang ở mức cơ bản.

Bà Lê Thị Thương, Phó tổng giám đốc CTCP SYCA cho biết: "Mức độ sẵn sàng và năng lực thực thi trải nghiệm khách hàng giữa các ngành đang có sự phân hóa rất lớn. Sàn thương mại điện tử hiện là lĩnh vực dẫn đầu toàn thị trường về mức độ trưởng thành, trong khi bảo hiểm và giáo dục lại xếp ở cuối bảng xếp hạng".

Theo báo cáo, khi đối chiếu giữa năng lực tự đánh giá và hiệu quả triển khai, thị trường xuất hiện những mảng màu đối lập. Nhóm các ngành như ngân hàng hay thời trang dù tự chấm điểm mức độ trưởng thành khiêm tốn, nhưng năng lực thực thi lại cao.

Ngược lại, các lĩnh vực như điện máy, du lịch và siêu thị dù tự tin về năng lực quản trị nhưng hiệu quả mang lại cho người tiêu dùng vẫn chưa tương xứng.

Nghịch lý "doanh nghiệp làm tốt nhưng khách hàng không ấn tượng" bắt nguồn từ khoảng cách giữa kế hoạch và đánh giá thực tế. Dữ liệu khảo sát cho thấy, 51% doanh nghiệp có lên kế hoạch và xây dựng bộ chỉ số đo lường trải nghiệm, nhưng có tới 46,2% không bao giờ quay lại đánh giá xem sáng kiến có mang lại kết quả hay không.

Ngay cả trong nhóm doanh nghiệp được đánh giá là vận hành tối ưu nhất thị trường, cứ 10 đơn vị thì có tới 4 đơn vị làm xong nhưng bỏ quên khâu đo lường hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần đầu tư công nghệ là có thể giải quyết được bài toán làm hài lòng người mua.

Bà Lê Thị Thương, Phó tổng giám đốc CTCP SYCA. Ảnh: SOI.Pro

Bà Lê Thị Thương nhấn mạnh: "Khi hỏi về yếu tố quyết định thành bại của một chương trình trải nghiệm khách hàng, có tới 32,8% doanh nghiệp khẳng định sự cam kết và trực tiếp tham gia của lãnh đạo là quan trọng nhất, trong khi hệ thống công nghệ chỉ đóng góp 2,8%. Đối với mặt bằng doanh nghiệp đang ở giai đoạn xây nền tảng, việc vội vã đổ tiền mua sắm phần mềm hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo khi dữ liệu và con người chưa sẵn sàng rất dễ dẫn đến thất bại".

Sự lệch pha này càng rõ nét hơn khi nhìn vào thang đo cảm xúc. Trong khi 40,6% doanh nghiệp cho rằng "thấu cảm" là tiêu chí quan trọng nhất họ cần mang lại, thì phía người tiêu dùng chỉ có 22,4% quan tâm đến điều này.

Theo bà Thương, khách hàng không phủ nhận giá trị của sự ân cần, thấu hiểu, nhưng họ coi bộ ba căn bản gồm "nhanh, đúng, chính xác" mới là điều kiện tiên quyết để đánh giá một dịch vụ.

Điều gì quyết định trải nghiệm khách hàng?

Theo báo cáo của SOI.Pro, tốc độ đang trở thành thước đo quyết định trải nghiệm, khi người Việt ngày càng ít kiên nhẫn hơn khi tương tác với các thương hiệu.

56,3% người tiêu dùng kỳ vọng doanh nghiệp phải cải tiến tốc độ phục vụ, 34,5% coi việc phải chờ đợi là trở ngại lớn nhất và 45,5% khẳng định thời gian xử lý yêu cầu là yếu tố quyết định họ có hài lòng hay không.

Thế nhưng, hành trình trải nghiệm đa kênh hiện nay của phần lớn doanh nghiệp lại bộc lộ nhiều điểm yếu. Báo cáo chỉ ra 23,8% khách hàng vẫn phải lặp lại thông tin vấn đề của mình khi chuyển từ kênh tổng đài sang chi nhánh trực tiếp, 23,5% bị chuyển lòng vòng qua nhiều bộ phận xử lý và 10% rơi vào tình trạng khiếu nại bị bỏ quên, không có nhân viên theo dõi đến cùng.

Theo bà Thương, nguyên nhân của tình trạng này nằm ở việc dữ liệu nội bộ bị phân mảnh và sự thiếu phối hợp giữa các phòng ban. Tình trạng thông tin của khách hàng nằm rải rác ở bộ phận tiếp thị, bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng mà không được kết nối khiến người mua luôn có cảm giác bị đối xử như một người xa lạ.

Báo cáo của SOI.Pro cho thấy, những doanh nghiệp kết nối thông suốt được dữ liệu vận hành, dữ liệu trải nghiệm và kết quả kinh doanh có năng lực thực thi dịch vụ cao hơn tới 12 điểm so với phần còn lại.

Điểm hài lòng về trải nghiệm khách hàng xét theo ngành. Ảnh: SOI.Pro

Nhìn ra thị trường quốc tế, xu hướng quản trị trải nghiệm khách hàng trên thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ theo ba hướng chính. Thứ nhất, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tham gia sâu vào hành trình lựa chọn của người mua khi có tới 50% người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á bắt đầu tìm kiếm sản phẩm thông qua các công cụ AI.

Thứ hai, các doanh nghiệp toàn cầu không còn chạy đua theo các điểm số hài lòng, mà chuyển sang tính toán trực tiếp hiệu quả của trải nghiệm khách hàng dựa trên kết quả kinh doanh thông qua tỷ lệ giữ chân khách hàng, chi phí phục vụ và giá trị vòng đời của người dùng. Thứ ba là tập trung vào quản trị dữ liệu theo thời gian thực.

Đứng trước thực tế này, bà Lê Thị Thương đề xuất mô hình "trải nghiệm khách hàng thực tế", tập trung giải quyết các vướng mắc cụ thể hàng ngày, thay vì chờ đợi nguồn ngân sách lớn hay một bộ máy cồng kềnh.

Từ đây, đại diện SYCA khuyến nghị bốn trọng tâm cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trước hết, doanh nghiệp cần chọn ra hành trình ưu tiên để cải tiến, tập trung xử lý ngay những điểm nghẽn khiến khách hàng phải liên hệ nhiều lần, hoặc mất nhiều thời gian chờ đợi. Việc phân định rõ một cá nhân hoặc một đầu mối chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại sẽ giải tỏa ngay lập tức sự bức xúc của người mua.

Bên cạnh đó, bộ phận dịch vụ khách hàng phải kết nối các chỉ số trải nghiệm với hiệu quả tài chính. Doanh nghiệp cần đo lường được mỗi đồng vốn đầu tư vào việc nâng cấp dịch vụ giúp giữ chân được bao nhiêu khách hàng cũ và mang lại bao nhiêu doanh thu mới, thay vì chỉ báo cáo những con số khảo sát chung chung.

Điểm thứ ba là tập trung giải quyết triệt để yêu cầu "nhanh, đúng, chính xác". Doanh nghiệp cần rà soát lại toàn bộ quy trình, mạnh dạn cắt bỏ những bước trung gian và đơn giản hóa thủ tục xác nhận để phục vụ khách hàng nhanh nhất có thể. Đây là nền tảng quan trọng trước khi nghĩ đến việc tạo ra sự gắn kết về mặt cảm xúc.

Cuối cùng, doanh nghiệp nên cân nhắc việc hợp nhất toàn bộ các hoạt động liên quan đến người mua về một đầu mối quản lý khách hàng duy nhất. Mô hình này quy tụ từ việc khảo sát, chăm sóc khách hàng, chương trình khách hàng thân thiết cho đến việc xử lý khiếu nại về cùng một nơi, giúp khắc phục triệt để tình trạng dữ liệu phân tán và đùn đẩy trách nhiệm giữa các phòng ban.