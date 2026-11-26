Đại diện nhãn hàng hướng dẫn phân biệt hàng thật-hàng giả. (Ảnh: MINH DŨNG)

Điểm đáng chú ý của chương trình là lần đầu nội dung hướng dẫn nhận diện, phân biệt hàng thật-hàng giả được triển khai trên sóng livestream, cùng với hoạt động trưng bày, quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt Nam.

Thông qua hình thức này, kiến thức về hàng hóa chính hãng được truyền tải trực quan, có tính tương tác, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin tham khảo khi lựa chọn sản phẩm, nhất là trong môi trường mua sắm trực tuyến.

Thực tế cho thấy, hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp có sản phẩm bị xâm phạm mà còn làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường.

Đáng lo ngại, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, hàng hóa vi phạm có thể tiếp cận người mua thông qua nhiều kênh phân phối, với cách thức giới thiệu, quảng cáo ngày càng tinh vi. Nếu thiếu thông tin và kỹ năng kiểm chứng, người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn giữa sản phẩm chính hãng và hàng hóa có dấu hiệu giả mạo.

Một số sản phẩm trưng bày tại "Không gian trưng bày hàng thật-hàng giả". (Ảnh: MINH DŨNG)

Bởi vậy, bên cạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng.

Việc tổ chức không gian trưng bày hàng thật-hàng giả tạo điều kiện để người dân trực tiếp tìm hiểu, quan sát và nhận biết những dấu hiệu khác biệt giữa các sản phẩm. Khi được kết hợp với livestream, hoạt động tuyên truyền có thể mở rộng phạm vi tiếp cận, đưa thông tin đến cả những người không có điều kiện tham quan trực tiếp.

Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh phương thức phân phối và hành vi mua sắm đang thay đổi. Người mua không chỉ cần được cảnh báo về nguy cơ hàng giả mà còn cần được trang bị kiến thức để kiểm tra thông tin sản phẩm, nhận biết dấu hiệu bất thường và lựa chọn những địa chỉ cung ứng đáng tin cậy.

Sự chủ động của người tiêu dùng, cùng với trách nhiệm của doanh nghiệp và hoạt động quản lý của cơ quan chức năng, sẽ góp phần thu hẹp dư địa tiêu thụ hàng hóa vi phạm.

Người dân tham quan "Không gian trưng bày hàng thật-hàng giả". (Ảnh: MINH DŨNG)

Không chỉ tập trung vào công tác nhận diện hàng giả, chuỗi hoạt động còn đặt trọng tâm vào quảng bá và kết nối tiêu thụ hàng Việt thông qua chương trình “Sức sống hàng Việt” số 16.

Việc bố trí hai nội dung trong cùng một không gian cho thấy sự gắn kết giữa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với phát triển thị trường trong nước: người dân được cung cấp thông tin để lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, trong khi doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Đáng chú ý, livestream được sử dụng đồng thời cho hai mục tiêu: phổ biến kiến thức nhận diện hàng thật-hàng giả và quảng bá sản phẩm Việt Nam. Đây không đơn thuần là việc đưa hoạt động trưng bày lên môi trường trực tuyến, mà còn mở rộng khả năng kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, vượt ra ngoài phạm vi của một điểm bán trực tiếp.

Mô hình kết hợp giữa trưng bày, trải nghiệm và bán hàng trên nền tảng số cũng phù hợp với định hướng phát triển thị trường nội địa theo hướng đa dạng hóa kênh phân phối.

Trước đó, không gian "Sức sống hàng Việt" tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội) đã được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng theo hướng kết hợp giới thiệu sản phẩm trực tiếp với livestream, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá và mở rộng khả năng tiếp cận người mua.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, việc tạo dựng niềm tin đối với sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng là yếu tố quan trọng để hàng Việt nâng cao sức cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước.

Thực tế cho thấy, hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp có sản phẩm bị xâm phạm mà còn làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường. (Ảnh: MINH DŨNG)

Do đó, cùng với nỗ lực cải thiện chất lượng, mẫu mã và năng lực phân phối, doanh nghiệp cần chú trọng minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ thương hiệu và chủ động phối hợp cơ quan chức năng trong phòng, chống hàng giả, hàng nhái.

Chuỗi hoạt động khai mạc ngày 26/11 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền trong dịp hưởng ứng Ngày Phòng, chống hàng giả, hàng nhái mà còn góp phần kết nối hai yêu cầu thiết thực của thị trường: bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tạo thêm cơ hội phát triển cho hàng Việt.

Hiệu quả của những mô hình như vậy sẽ được thể hiện rõ hơn khi kiến thức nhận diện hàng hóa được chuyển hóa thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời hoạt động quảng bá thật sự giúp sản phẩm Việt đến gần hơn với người mua.