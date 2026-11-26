Lấy sự gần gũi làm cầu nối với đồng bào

Tại ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề, hình ảnh anh Thạch Hoàng Minh, Trưởng ấp người dân tộc Khmer, đến từng nhà thăm hỏi, trò chuyện và vận động bà con đã trở nên thường thấy. Với anh, công tác ở cơ sở không đơn thuần là truyền đạt những chủ trương, chính sách qua các cuộc họp, mà quan trọng hơn là phải trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và giúp đồng bào DTTS hiểu và đồng thuận thực hiện.

Anh Thạch Hoàng Minh, Trưởng ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề, luôn lắng nghe tâm tư và vận động đồng bào Khmer tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Ảnh: Đình Tuyến.

Nhận nhiệm vụ Trưởng ấp Lâm Dồ từ cuối tháng 6/2026, khi mới 34 tuổi, anh Minh xác định muốn làm tốt công việc trước hết phải gần dân, hiểu dân và tạo dựng được niềm tin trong cộng đồng. Đây cũng là địa bàn có hơn 90% dân số là đồng bào Khmer, trong khi khả năng tiếp cận thông tin, chính sách của người dân chưa đồng đều.

Thay vì chờ bà con đến tìm hiểu, anh cùng các thành viên Ban nhân dân ấp chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà. Đặc biệt, phần lớn các cuộc trò chuyện được thực hiện bằng tiếng Khmer. Những nội dung liên quan đến chính sách, thủ tục hành chính hay các chương trình của địa phương được anh giải thích bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nắm bắt và chủ động tham gia.

Theo anh Minh, ở địa bàn có đông đồng bào DTTS, cán bộ cơ sở cần kiên trì và linh hoạt trong cách tuyên truyền.

“Đồng bào dân tộc không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận thông tin như nhau, nhất là người lớn tuổi hoặc những hộ còn khó khăn. Vì vậy, bên cạnh việc phổ biến chủ trương, chính sách, chúng tôi còn phải giải thích cặn kẽ để bà con hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và chủ động vươn lên, thay vì chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước”, anh Minh chia sẻ.

Đồng bào Khmer - lực lượng lao động quan trọng của xã ven biển

Với đặc thù là địa phương ven biển, kinh tế nơi đây gắn liền với khai thác thủy sản, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và các hoạt động dịch vụ.

Theo bà Phan Ngọc Thúy - Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề, toàn xã hiện có 13 ấp, trong đó 9 ấp có đông đồng bào DTTS sinh sống, 3 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đồng bào Khmer chiếm khoảng 37% dân số toàn xã. Đây cũng là lực lượng lao động quan trọng, đóng góp trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những lĩnh vực thể hiện rõ vai trò của đồng bào Khmer là khai thác thủy sản. Với hệ thống cảng cá và đội tàu khai thác tương đối lớn, Trần Đề tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Toàn xã có khoảng 477 tàu cá, trong đó 325 tàu hoạt động khai thác xa bờ. Đáng chú ý, đồng bào Khmer chiếm hơn 30% lực lượng lao động tham gia khai thác thủy sản.

Từ những chuyến biển dài ngày đến công việc ở các khâu khai thác, chế biến thủy sản, bà con đã và đang góp sức tạo nên nguồn lực kinh tế quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, nhiều hộ vẫn gắn bó với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chủ động tìm kiếm những mô hình sinh kế phù hợp để cải thiện thu nhập.

Hoạt động khai thác thủy sản tạo việc làm, sinh kế cho đông đảo lao động, trong đó có lực lượng lao động người Khmer tại xã Trần Đề. Ảnh: Đình Tuyến.

Tuy nhiên, tại một số địa bàn còn khó khăn, việc thiếu vốn sản xuất, hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm vẫn là những trở ngại đối với quá trình vươn lên của người dân.

Trước thực tế đó, xã Trần Đề chú trọng lồng ghép các nguồn lực từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Cùng với đó, địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và các mô hình kinh tế phù hợp.

“Các chính sách hỗ trợ của xã thời gian qua không chỉ dừng ở việc trao nguồn lực mà gắn với khả năng tổ chức sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập lâu dài cho đồng bào DTTS. Khi có vốn, có kiến thức và được định hướng đúng, người dân sẽ có thêm điều kiện phát huy tiềm năng sẵn có, từng bước tự chủ trong phát triển kinh tế gia đình”, bà Thúy chia sẻ.

Cũng theo bà Thúy, để các chính sách hỗ trợ đồng bào phát huy hiệu quả, vai trò của những người trưởng ấp, người có uy tín càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ là người phổ biến chính sách mà còn trực tiếp nắm bắt hoàn cảnh từng hộ, kết nối người dân với các chương trình hỗ trợ, vận động tham gia mô hình sản xuất và khuyến khích tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Những trưởng ấp người Khmer phát huy lợi thế am hiểu ngôn ngữ, phong tục, tập quán để đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với đồng bào DTTS. Ảnh: Đình Tuyến.

Không chỉ góp sức trong phát triển kinh tế, đồng bào Khmer tại Trần Đề còn ngày càng khẳng định vai trò trong công tác quản lý, điều hành và triển khai nhiệm vụ ở cơ sở.

Theo bà Phan Ngọc Thúy, khoảng 40% trưởng ấp trên địa bàn xã là người Khmer. Đây là lực lượng có nhiều lợi thế khi am hiểu phong tục, tập quán, sử dụng thành thạo tiếng Khmer và có mối quan hệ gắn bó với cộng đồng dân cư.

Trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, đội ngũ trưởng ấp đã tích cực tham gia các đợt cập nhật dữ liệu dân cư, hướng dẫn người dân tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử, bảo hiểm và phối hợp cập nhật dữ liệu đất đai.

Đây đều là những công việc cần sự phối hợp trực tiếp của người dân. Với những hộ lớn tuổi, ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa quen với các thủ tục trực tuyến, việc cán bộ ấp đến tận nhà hướng dẫn có ý nghĩa thiết thực. Những vướng mắc được giải thích ngay tại chỗ, giúp người dân hiểu rõ hơn và thuận lợi thực hiện.

Sự tham gia tích cực của các trưởng ấp như anh Thạch Hoàng Minh đã góp phần quan trọng trong việc triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế, đồng bào Khmer còn tham gia ngày càng sâu rộng vào công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền và thực hiện các chương trình phục vụ cộng đồng.