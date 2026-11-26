Qua 4 tuần tổ chức, Cuộc thi thu hút gần 428 nghìn lượt người dự thi; trung bình mỗi tuần có gần 107 nghìn lượt thi. Trong tuần thi thứ ba ấn tượng với tỷ lệ thí sinh trả lời đúng toàn bộ câu hỏi đạt 47%; trong đó, phường Phước Bình đứng đầu với 77,4%, phường Phước Long đạt 75,4%, xã Phước Thái đạt 71,5%... Những con số này không chỉ phản ánh tinh thần thi đua sôi nổi, mà còn cho thấy sự quan tâm, chủ động tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và người dân đối với Nghị quyết số 16-NQ/TW.

Tinh thần thi đua cũng lan tỏa rộng khắp, từ các cơ quan Thành phố đến các xã, phường. Qua 4 tuần, có 45 đảng ủy trực thuộc có cá nhân đạt giải và 14 đảng ủy đạt giải tập thể. Một số đơn vị triển khai tốt, có nhiều giải thưởng như Đảng ủy phường Phước Long, Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng ủy xã Tân Hưng, Đảng ủy phường Bình Long, Đảng ủy xã Tà Lài, Đảng ủy phường Nhơn Trạch, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy phường Long Bình, Đảng ủy phường Xuân Lộc...

Mỗi tuần, Ban Tổ chức trao 20 giải cá nhân và 5 giải tập thể, với giá trị giải thưởng 25 triệu đồng. Qua 4 tuần, tổng cộng có 80 giải cá nhân, 20 giải tập thể, với tổng giá trị 100 triệu đồng. Giải Nhất các tuần lần lượt thuộc về Mai Phương Anh (Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố), Lê Phước Long (Đảng ủy phường Phước Long), Cao Thị Thanh Uyên (Đảng ủy xã Tân Hưng) và Nguyễn Quốc Đạt (Đảng ủy Công an thành phố).

Kết quả Cuộc thi không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng, mà còn cho thấy Nghị quyết số 16-NQ/TW đang từng bước đi vào nhận thức, trở thành niềm tin và khát vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đồng lòng và quyết tâm chung sức xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng phát triển.