Hiệu quả của các đoàn tàu di sản không chỉ nằm ở doanh thu vận tải trực tiếp mà còn ở khả năng thu hút du khách, lan tỏa giá trị kinh tế cho các địa phương (Ảnh: Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam)

Diện mạo mới trên những cung đường di sản

Đường sắt ngày nay thay vì chỉ đảm nhận vai trò đưa hành khách từ điểm đi tới điểm đến mà đang từng bước biến chính hành trình trên tàu thành một phần trải nghiệm du lịch gắn với văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương. Điểm gặp nhau của các sản phẩm tàu di sản hiện nay là nỗ lực đưa văn hóa trở thành giá trị cốt lõi, thể hiện quyết tâm đổi mới của ngành đường sắt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các loại hình vận tải. Thực tế vận hành cho thấy sức hút rõ nét của phân khúc này khi các chuyến tàu di sản liên tục duy trì tỷ lệ lấp đầy ghế ở mức cao, góp phần quan trọng thúc đẩy doanh thu vận tải hành khách đường sắt tăng trưởng tích cực.

Qua hai ngày đầu triển khai, ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt ghi nhận những tín hiệu tích cực bước đầu và đang tiếp tục đánh giá nhu cầu thị trường, phản hồi của hành khách để phối hợp với địa phương, doanh nghiệp lữ hành hoàn thiện sản phẩm. Về lâu dài, hiệu quả của các đoàn tàu di sản không chỉ nằm ở doanh thu vận tải trực tiếp mà còn ở khả năng thu hút du khách, lan tỏa giá trị kinh tế cho các địa phương có đường sắt đi qua.

Cũng trong dịp này, ở phân khúc cao cấp hơn, đoàn tàu Chapa - Tonkin Heritage Express khởi hành từ Ga Hà Nội đã đưa khoảng 160 du khách quốc tế đến Lào Cai sau hành trình khoảng 8 giờ với giá vé từ 1.500.000-26.000.000 đồng/vé. Đoàn tàu 5 sao này được đưa vào khai thác với định hướng kiến tạo không gian trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, giao thoa giữa phong cách kiến trúc Đông Dương và những yếu tố nghệ thuật, văn hóa bản địa vùng Tây Bắc.

Chia sẻ về quá trình hiện thực hóa ý tưởng này, ông Vũ Xuân Hân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Chapa cho biết, dự án được triển khai từ hơn một năm trước với mục tiêu cải tạo các toa xe khách hiện hữu thành không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, phục vụ dòng khách du lịch chi tiêu cao. Trong không gian ấy, hành khách có thể cảm nhận một phần tinh thần vùng đất mình sắp đặt chân tới ngay từ khi còn trên tàu. Đây cũng là cách tiếp cận bắt nhịp trúng xu hướng du lịch chậm, khi du khách ngày càng đề cao trải nghiệm, cảm xúc và những câu chuyện văn hóa dọc hành trình.

Không chỉ dừng lại ở sự năng động của khối doanh nghiệp, mô hình tàu di sản đang được các địa phương nâng tầm thành cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Tại cố đô Huế với mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng bình quân của nhóm ngành này đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030. UBND TP. Huế cũng vừa công bố các đề án phát triển công nghiệp văn hóa, tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2026 - 2030. Tâm điểm của chiến lược này là dự án Revolution Express khai thác tiềm năng du lịch trên cung đường sắt kết nối Huế - Đà Nẵng, sử dụng đầu máy hơi nước cổ điển sản xuất tại Việt Nam từ những năm 1960 theo thiết kế Mikado của Pháp và dự kiến vận hành từ tháng 12/2026.

Lý giải về sức hấp dẫn của mô hình này, giới chuyên gia nhận định Việt Nam đang nắm giữ nhiều lợi thế cạnh tranh đặc thù để phát triển du lịch đường sắt. Không nhiều quốc gia sở hữu những cung đường vừa giàu giá trị cảnh quan, vừa thấm đẫm chiều sâu văn hóa như tuyến ven biển miền Trung qua đèo Hải Vân - Lăng Cô, tuyến Hà Nội - Lào Cai xuyên qua vùng trung du và miền núi Tây Bắc hay tuyến Hà Nội - Hải Phòng nối Đồng bằng Bắc Bộ với thành phố cảng. Bên cạnh cảnh quan, lợi thế của đường sắt còn nằm ở tính kết nối bền vững, cho phép du khách cảm nhận trọn vẹn nhịp chuyển động của vùng đất qua từng khung cửa sổ.

Đưa văn hóa di sản trải nghiệm trên chính các chuyến tàu (Ảnh: Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam)

Ông Phùng Quang Thắng, chuyên gia phát triển du lịch xanh đánh giá, sự xuất hiện của các đoàn tàu di sản cho thấy du lịch đường sắt Việt Nam đang đi đúng quỹ đạo của du lịch thế giới, nơi du khách ưu tiên những hành trình xanh, giảm phát thải carbon và giàu chiều sâu văn hóa. Nếu được đầu tư bài bản, đây hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm thương hiệu của du lịch Việt Nam.

Tháo gỡ nút thắt hạ tầng và nguồn lực xã hội hóa

Bên cạnh những tín hiệu khởi sắc ban đầu, du lịch đường sắt vẫn còn không ít khoảng trống cần lấp đầy để phát triển tương xứng với tiềm năng. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở hạ tầng đường sắt nhiều nơi đã xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ chạy tàu và kéo dài thời gian di chuyển so với các phương tiện khác. Cùng với đó, chất lượng dịch vụ trên nhiều đoàn tàu vẫn chưa đồng đều, chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng khắt khe của dòng khách quốc tế cao cấp.

Đặc biệt, dưới góc độ thể chế và nguồn lực tài chính, các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia còn nhiều ràng buộc chặt chẽ. Điều này khiến việc thu hút nguồn vốn xã hội hóa, triển khai hợp tác công - tư (PPP) để doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư nâng cấp nhà ga, khai thác dịch vụ thương mại phi vận tải hay thực hiện thủ tục cải tạo, kiểm định các toa xe thiết kế đặc thù gặp không ít rào cản. Sự thiếu hụt cơ chế phối hợp linh hoạt giữa hai ngành đường sắt và du lịch đã khiến nhiều sản phẩm chưa thể bứt phá mạnh mẽ.

Trước yêu cầu đổi mới toàn diện, ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, hành trình bằng tàu hỏa hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn đáng nhớ nhất của chuyến đi, thay vì chỉ là phương tiện trung chuyển. Để hiện thực hóa mục tiêu này, sản phẩm du lịch đường sắt cần được tổ chức đồng bộ theo chuỗi khép kín: Từ khâu đặt vé, đón tiễn tại ga, dịch vụ trên tàu đến kết nối phương tiện trung chuyển, lưu trú và tham quan tại địa phương. Sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp đường sắt, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú và chính quyền địa phương sẽ quyết định mức độ hoàn chỉnh của sản phẩm.

Thực tế cho thấy, nếu trải nghiệm trên tàu được đầu tư công phu nhưng hành khách lại gặp khó khăn khi tiếp cận điểm tham quan, thiếu các tour khám phá chuyên sâu hoặc đứt gãy kết nối dịch vụ tại điểm đến, giá trị của sản phẩm sẽ khó được phát huy trọn vẹn. Ngược lại, khi các mắt xích được vận hành trơn tru, mỗi chuyến tàu di sản sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi dịch vụ du lịch có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, ông Nguyễn Chính Nam khẳng định, ngành đường sắt sẽ tập trung bảo đảm an toàn chạy tàu, từng bước nâng cấp chất lượng hạ tầng, tổ chức vận tải linh hoạt và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư sản phẩm du lịch để đa dạng hóa dịch vụ trên các tuyến trọng điểm.

Về lâu dài, để du lịch tàu hỏa thực sự trở thành một trụ cột tăng trưởng bền vững, các chuyên gia kinh tế và du lịch cho rằng cần một giải pháp tổng thể từ hạ tầng đến cơ chế tài chính. Song song với việc ưu tiên nguồn lực hiện đại hóa hệ thống nhà ga, tuyến ray và tháo gỡ rào cản pháp lý để khơi thông dòng vốn xã hội hóa, cần nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ tài chính, nguồn vốn cho doanh nghiệp đầu tư cải tạo phương tiện vận tải thân thiện môi trường.

Đồng thời, việc đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện - từ hệ thống đặt vé thông minh, thuyết minh tự động đa ngôn ngữ đến tích hợp hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt xuyên biên giới ngay trên tàu và tại các điểm đến di sản sẽ là chìa khóa nâng tầm trải nghiệm cho du khách quốc tế. Khi hạ tầng được khơi thông, cơ chế được mở rộng và dịch vụ được chuẩn hóa, những đoàn tàu di sản sẽ không chỉ chuyên chở ký ức văn hóa mà còn tạo ra dòng chảy kinh tế xanh bền vững cho đất nước.