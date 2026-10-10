Hanoi Buffaloes áp đảo VBA Awards 2026

AJ Bramah là cá nhân nổi bật nhất với cú hat-trick giải thưởng, trong đó có danh hiệu MVP và Cầu thủ phòng ngự hay nhất mùa.

Sau một tuần công bố, VBA đã xác định đầy đủ chủ nhân của 12 giải thưởng dành cho những cá nhân nổi bật nhất mùa giải chính 2026.

Hanoi Buffaloes là đội thắng lớn nhất. Với thành tích 19 thắng, 1 thua ở Regular Season, đại diện thủ đô chiếm 7 trong 12 hạng mục, qua đó phản ánh sự vượt trội của họ trong giai đoạn đầu mùa.

Nổi bật nhất là AJ Bramah. Ngoại binh người Mỹ giành cú hat-trick giải thưởng gồm MVP - Cầu thủ hay nhất mùa, Defensive Player of the Year - Cầu thủ phòng ngự hay nhất và Dunk of the Year - Pha úp rổ của năm.

Bramah là nhân tố quan trọng trong lối chơi của Hanoi Buffaloes, đóng góp ở cả hai đầu sân và tạo ra ảnh hưởng lớn trong chuỗi trận ổn định của đội bóng thủ đô.

Các thành viên khác của Hanoi Buffaloes cũng được vinh danh. Lian Ramiro nhận giải Asian Heritage Player of the Year, trong khi Đinh Thanh Tâm được bình chọn là Favorite Player of the Year. HLV Matt Van Pelt giành danh hiệu Coach of the Year, lần thứ hai ông nhận giải thưởng này sau mùa 2023.

Bên cạnh sự áp đảo của Hanoi Buffaloes, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm nội binh. Cầu thủ Saigon Heat lần thứ tư liên tiếp giành giải Local Player of the Year.

Thành tích này cho thấy sự ổn định hiếm có của Phú Vinh trong nhiều mùa giải liên tiếp, khi anh vẫn duy trì vai trò quan trọng trong hệ thống của Saigon Heat.

Ho Chi Minh City Wings cũng có dấu ấn riêng với ba giải thưởng. Lê Quang được trao danh hiệu Most Improved Player, còn Nguyễn Hồng Sơn nhận giải Rookie of the Year sau mùa giải đầu tiên tạo được nhiều chú ý.

VBA Awards 2026 khép lại với dấu ấn rõ nét của Hanoi Buffaloes. Việc chiếm hơn một nửa số giải thưởng cho thấy đội bóng thủ đô không chỉ nổi trội về thành tích tập thể, mà còn sở hữu nhiều cá nhân có ảnh hưởng lớn nhất mùa giải chính.