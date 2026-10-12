Lịch sử đối đầu Feyenoord vs Como: Nico Paz chờ tạo chương mới trước đại diện Hà Lan

Feyenoord vs Como: Cuộc đối đầu chưa từng xuất hiện ở Champions League

Feyenoord và Como chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên giữa hai đội tại Champions League. Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa đại diện Hà Lan giàu truyền thống và câu lạc bộ Italia đang từng bước khẳng định vị thế tại đấu trường châu Âu.

Theo dữ liệu lịch sử của UEFA, Feyenoord và Como chưa từng chạm trán ở Champions League trước mùa giải 2026/27. Cuộc gặp ngày 14/10 vì thế sẽ mở ra một chương mới cho cả hai.

Feyenoord có lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm thi đấu tại các giải châu Âu. Trong khi đó, Como được đánh giá cao nhờ khả năng tổ chức lối chơi, kiểm soát bóng và sự tự tin dưới thời Cesc Fàbregas.

Dù không có thành tích đối đầu trực tiếp, phong độ gần đây của hai đội cho thấy cuộc gặp tại De Kuip có thể diễn ra với thế trận cạnh tranh.

Feyenoord vs Como 2026: Hai hàng công đang có phong độ cao

Feyenoord bước vào trận đấu sau thất bại nặng nề 1-5 trước Barcelona ở lượt trận mở màn Champions League.

Kết quả ấy phơi bày nhiều vấn đề trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt khi đối phương liên tục tăng tốc và khai thác khoảng trống phía sau hàng hậu vệ.

Tuy nhiên, phong độ của Feyenoord tại giải quốc nội lại rất tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Hà Lan giành 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại.

Đáng chú ý, Feyenoord từng đánh bại PEC Zwolle 7-0, Utrecht 5-0 và AZ Alkmaar 2-0. Những kết quả ấy cho thấy khả năng tấn công của đội chủ nhà có thể tạo ra sức ép rất lớn.

Ở phía đối diện, Como cũng vừa có màn ra quân ấn tượng tại Champions League khi đánh bại RB Leipzig với tỷ số 4-1.

Dưới sự dẫn dắt của Cesc Fàbregas, đại diện Serie A xây dựng lối chơi dựa trên khả năng phối hợp ngắn, kiểm soát khu trung tuyến và tổ chức những đợt tấn công linh hoạt.

Nico Paz là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất. Tiền vệ tấn công này có thể tạo ra khác biệt bằng khả năng xử lý bóng và những đường chuyền mở khoảng trống.

Bên cạnh đó, Martin Baturina và Tasos Douvikas mang đến những phương án tấn công khác nhau, giúp Como không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Nhận định Feyenoord vs Como: Nico Paz có khai thác được hàng thủ Hà Lan?

Feyenoord nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình khi được thi đấu trên sân De Kuip.

Khả năng triển khai bóng nhanh từ tuyến giữa cùng những tình huống phối hợp ở hai hành lang cánh có thể giúp đại diện Hà Lan tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, vấn đề của Feyenoord nằm ở khả năng phòng ngự khi mất bóng. Thất bại trước Barcelona cho thấy đội chủ nhà dễ để lộ khoảng trống nếu không duy trì được sự tập trung.

Como có thể khai thác điểm yếu ấy bằng những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Nico Paz và Baturina đủ khả năng tạo ra những đường chuyền xuyên tuyến, trong khi Douvikas là điểm đến trên hàng công.

Dẫu vậy, Como cũng phải đối diện với sức ép lớn từ khán đài De Kuip. Nếu để Feyenoord kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, đội khách có nguy cơ phải lùi sâu phòng ngự.

Khả năng giữ nhịp độ và hạn chế sai lầm sẽ đóng vai trò quan trọng. Đây là cuộc đối đầu mà cả hai đều sở hữu hàng công chất lượng nhưng chưa duy trì được sự chắc chắn tuyệt đối ở tuyến dưới.

Với tương quan hiện tại, Feyenoord có lợi thế sân nhà, còn Como lại sở hữu sự tự tin cùng những phương án tấn công đủ khả năng tạo khác biệt.

Dự đoán số bàn thắng Feyenoord vs Como

Feyenoord ghi 18 bàn và nhận 6 bàn thua trong 5 trận gần nhất, tương đương trung bình 3,6 bàn thắng mỗi trận.

Como ghi 12 bàn và để thủng lưới 6 lần trong cùng số trận, đạt trung bình 2,4 bàn thắng mỗi trận.

Hiệu suất tấn công của cả hai đều rất đáng chú ý. Tuy nhiên, những hạn chế ở hàng phòng ngự có thể khiến cuộc đối đầu xuất hiện nhiều cơ hội nguy hiểm.

Dự đoán số bàn thắng: 3–4 bàn.

Tình hình lực lượng Feyenoord vs Como

Theo danh sách được cung cấp, Feyenoord thiếu Gijs Smal, Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop và Thomas Beelen do chấn thương.

Como vắng Moise Kean vì chấn thương.

Phong độ và lịch sử đối đầu Feyenoord vs Como

Feyenoord có thành tích nhỉnh hơn với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đồng thời sở hữu hiệu suất tấn công cao.

Como cũng duy trì phong độ tích cực với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Lịch sử đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau tại Champions League trước mùa giải 2026/27.

Đội hình dự kiến Feyenoord vs Como

Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ferri, López.

Como: Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha, Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Dự đoán tỷ số Feyenoord vs Como

Feyenoord có lợi thế sân nhà và hàng công đang ghi bàn hiệu quả, nhưng Como sở hữu khả năng tổ chức tấn công linh hoạt cùng nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt.

Hai đội đều có cơ hội ghi bàn nếu khai thác tốt những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương. Một kết quả hòa sau màn rượt đuổi tỷ số là kịch bản có thể xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Feyenoord 2-2 Como.