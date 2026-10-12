Hà Nội tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Các đại biểu dự buổi lễ

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà; Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh.

Khẳng định vai trò quan trọng của Thể thao Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, ASIAD là đấu trường thể thao lớn, quy tụ những tài năng hàng đầu châu lục. Để có mặt tại Đại hội, mỗi VĐV đều phải trải qua chặng đường tuyển chọn, tập luyện và thi đấu đầy thử thách.

Bí thư Thành ủy bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành được 15 huy chương, chiếm 60% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt đóng góp trực tiếp vào cả 3 huy chương vàng. Thành tích này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Hà Nội đối với thể thao nước nhà.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các HLV, VĐV

Ghi nhận và cảm ơn các HLV, VĐV đã bền bỉ theo đuổi đam mê, vượt qua khó khăn, cống hiến hết mình vì thành tích của Thể thao Thủ đô và đất nước, Bí thư Thành ủy đồng thời cảm ơn Bộ VHTTDL, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ và người hâm mộ đã hỗ trợ, đồng hành cùng Thể thao Hà Nội.

“Tôi ghi nhận sự cố gắng của ngành Thể thao Thủ đô trong tuyển chọn, đào tạo, chuẩn bị lực lượng và chăm lo cho các đội tuyển. Sự phối hợp ấy cần tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Để Thể thao Thủ đô tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành VHTTDL, ngành Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường cùng các cơ quan liên quan tập trung triển khai ba nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm của thành phố giai đoạn 2026-2045, gắn với mục tiêu tham dự các kỳ ASIAD và Olympic.

Sau ASIAD 20, cần đánh giá toàn diện kết quả chuyên môn, xác định rõ những thế mạnh cần phát huy, hạn chế cần khắc phục để có phương án đầu tư phù hợp với từng môn thể thao, từng nhóm VĐV triển vọng.

Đặc biệt, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo điều kiện để HLV, VĐV tiếp cận phương pháp đào tạo tiên tiến, tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế.

Lễ tuyên dương, khen thưởng là sự ghi nhận, động viên kịp thời với các HLV, VĐV của thể thao Thủ đô

Trước mắt, tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời chủ động xây dựng lực lượng kế cận tham dự các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic tiếp theo.

Thứ hai, nghiên cứu các chính sách mới nhằm chăm lo tốt hơn để VĐV yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Thành phố cần rà soát điều kiện sân bãi, trang thiết bị, dinh dưỡng, phục hồi và điều trị chấn thương; tăng cường hỗ trợ tâm lý, giúp VĐV giữ vững sự tự tin trước áp lực thi đấu.

Cùng với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV, cần coi trọng việc học tập, giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện để VĐV chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Thứ ba, có giải pháp phát triển sâu rộng hơn nữa phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn với phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ ngay từ cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà tài trợ, người hâm mộ và mỗi gia đình tiếp tục đồng hành, góp sức phát triển Thể thao Thủ đô, từ hỗ trợ tài năng trẻ, cải thiện điều kiện tập luyện đến thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Tự hào đóng góp 60% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, trong tổng số 498 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, Hà Nội đóng góp 103 thành viên, tham gia thi đấu ở 22 môn, chiếm 20,68% lực lượng toàn Đoàn.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại buổi lễ

Tại Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Trong đó, Thể thao Hà Nội đóng góp 15 huy chương, gồm 3 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ, chiếm 60% tổng số huy chương của Đoàn.

Đáng chú ý, các VĐV Hà Nội tham gia giành cả 3 HCV của Thể thao Việt Nam, gồm 1 HCV karate và 2 HCV cầu mây, góp phần quyết định vào thành tích chung tại Đại hội.

Bên cạnh đó, tấm HCB của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm ở hạng cân 51kg nữ môn boxing mang ý nghĩa chuyên môn đặc biệt. Đây là nội dung thi đấu chính thức tại Olympic, có tính đối kháng và mức độ cạnh tranh rất cao. Thành tích của Nguyễn Thị Tâm cho thấy năng lực, bản lĩnh và khả năng cạnh tranh huy chương của VĐV Hà Nội tại những đấu trường lớn. Cùng với đó, 11 HCĐ ở các môn thi đấu cũng là những kết quả đáng ghi nhận.

Theo ông Phạm Xuân Tài, thành công tại ASIAD 20 là kết quả từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. Đặc biệt, việc ban hành Kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045 đã tạo nền tảng quan trọng để nâng cao cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, y học thể thao và chính sách đãi ngộ đối với HLV, VĐV mũi nhọn.

Đại diện các VĐV được tuyên dương, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bày tỏ niềm tự hào khi giành HCB tại ASIAD 20, đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Hà Nội và Đoàn Thể thao Việt Nam.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bày tỏ niềm tự hào khi giành HCB tại ASIAD 20, đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Hà Nội và Đoàn Thể thao Việt Nam

Nguyễn Thị Tâm khẳng định, bên cạnh nỗ lực của bản thân mỗi VĐV, thành tích đạt được còn đến từ sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu và thực hiện các chế độ, chính sách về dinh dưỡng, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe, học tập, thu hút nhân tài.

Những điều kiện đó giúp các VĐV yên tâm tập luyện, thi đấu, tiếp cận nền thể thao tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và từng bước vươn tới các đấu trường châu lục, thế giới.

Nữ võ sĩ cũng xúc động nhắc đến sự quan tâm, động viên trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố đối với điều kiện tập luyện, sinh hoạt, học tập của các VĐV.

“Kết quả đoạt được của các VĐV chúng em vừa qua chính là thành tích đóng góp của nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước. Chúng em luôn biết ơn và trân trọng”, Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.

Trước đó, ngày 8.10.2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký Quyết định số 5622/QĐ-UBND về việc khen thưởng đột xuất 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20, gồm 10 HLV và 17 VĐV.

Tại buổi lễ các HLV, VĐV xuất sắc của thể thao Thủ đô đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, mỗi cá nhân được nhận tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định.

Lễ tuyên dương, khen thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các HLV, VĐV tại ASIAD 20 mà còn là nguồn động viên để Thể thao Thủ đô tiếp tục phát huy thành tích, chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường lớn phía trước.

Từ kết quả đạt được, cùng những định hướng và giải pháp cụ thể, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò một trong những trung tâm thể thao thành tích cao hàng đầu cả nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thể thao Việt Nam.