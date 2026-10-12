Lịch sử đối đầu Viking vs Bayern Munich: Harry Kane chờ tạo dấu mốc đầu tiên trên đất Na Uy

Viking vs Bayern Munich: Lần đầu gặp nhau ở Champions League

Viking và Bayern Munich chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu đầu tiên tại Champions League. Đây là màn so tài đáng chú ý giữa đại diện Na Uy và một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức.

Theo dữ liệu của UEFA, hai đội chưa từng chạm trán tại Champions League trước mùa giải 2026/27. Vì vậy, cuộc gặp ngày 13/10 sẽ mở ra chương đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ.

Viking bước vào trận đấu với vị thế của đội bóng đang có phong độ tốt tại giải quốc nội. Trong khi đó, Bayern Munich sở hữu kinh nghiệm thi đấu châu Âu cùng đội hình có nhiều ngôi sao hàng đầu.

Dù có sự chênh lệch đáng kể về danh tiếng, Viking vẫn được kỳ vọng tạo ra khó khăn nhờ lợi thế sân nhà và khả năng tổ chức tấn công hiệu quả.

Viking vs Bayern Munich 2026: Hàng công Na Uy thử sức trước Harry Kane

Viking đang có chuỗi kết quả tích cực tại giải VĐQG Na Uy. Đội bóng này vừa đánh bại SK Brann 2-0 ngay trên sân khách nhờ các bàn thắng của Henrik Heggheim và Peter Christiansen trong 20 phút đầu trận.

Trước đó, Viking cũng vượt qua Madla 3-0, Lillestrøm 3-0 và tạo ra chiến thắng đậm 8-1 trước Kristiansund. Những kết quả ấy phản ánh khả năng tận dụng cơ hội khá hiệu quả. Viking không chỉ biết cách kiểm soát thế trận mà còn có thể tạo ra sức ép lớn khi đối phương để lộ khoảng trống.

Tuy nhiên, thất bại 1-3 trước Stuttgart ở trận mở màn Champions League cho thấy Viking vẫn gặp nhiều khó khăn khi đối đầu các đội bóng có tốc độ và chất lượng tấn công vượt trội.

Ở phía đối diện, Bayern Munich mở màn chiến dịch châu Âu bằng chiến thắng 5-0 trước Bodø/Glimt. Kết quả này tiếp tục khẳng định khả năng tạo sức ép và tận dụng cơ hội của đại diện Bundesliga.

Harry Kane đóng vai trò quan trọng trên hàng công, trong khi Luis Díaz và Michael Olise mang đến những phương án phối hợp đa dạng ở hai hành lang cánh.

Nhận định Viking vs Bayern Munich: Chủ nhà có ngăn được Kane?

Viking nhiều khả năng sẽ lựa chọn hệ thống phòng ngự chặt chẽ trước Bayern Munich. Đại diện Na Uy cần hạn chế khoảng trống giữa các tuyến, đặc biệt ở khu vực trước vòng cấm.

Peter Christiansen và Zlatko Tripić được kỳ vọng tạo ra khác biệt trong những pha phản công. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà có thể khiến Bayern gặp khó khăn ở một số thời điểm.

Tuy nhiên, khả năng duy trì sức ép liên tục là điểm mạnh của Bayern. Đội bóng do Vincent Kompany dẫn dắt có thể triển khai tấn công từ trung lộ, phối hợp ở hai biên hoặc tận dụng khả năng dứt điểm của Harry Kane.

Joshua Kimmich đóng vai trò điều tiết nhịp độ, trong khi Michael Olise và Luis Díaz có thể tạo ra những tình huống một đối một nguy hiểm.

Vấn đề của Bayern là hiệu quả khi thi đấu trên sân khách. Những kết quả hòa trước Schalke và Augsburg cho thấy đội bóng Đức không phải lúc nào cũng dễ dàng kiểm soát hoàn toàn cục diện.

Dù vậy, Viking vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể về chất lượng đội hình. Nếu Bayern duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đội khách có nhiều khả năng giành chiến thắng.

Dự đoán số bàn thắng Viking vs Bayern Munich

Trong 5 trận gần nhất, Viking ghi 17 bàn và nhận 4 bàn thua, đạt trung bình 3,4 bàn thắng mỗi trận.

Bayern Munich ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần trong cùng số trận. Đây là hiệu suất cho thấy sự cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng ngự.

Tuy nhiên, Viking có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn khi đối đầu Bayern. Nếu đội chủ nhà duy trì khối phòng ngự thấp, số cơ hội rõ ràng có thể không quá nhiều.

Dự đoán số bàn thắng: 2–3 bàn.

Tình hình lực lượng Viking vs Bayern Munich

Theo thông tin được cung cấp, Viking và Bayern Munich đều có lực lượng đầy đủ trước trận đấu.

Phong độ và lịch sử đối đầu Viking vs Bayern Munich

Viking đang duy trì kết quả tích cực với 4 chiến thắng trong 5 trận gần đây. Bayern Munich bất bại trong cùng giai đoạn, đồng thời sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn hơn.

Lịch sử đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau tại Champions League.

Đội hình dự kiến Viking vs Bayern Munich

Viking: Arild Østbø; Kristoffer Haugen, Jesper Daland, Gianni Stensness, Henrik Heggheim; Kristoffer Askildsen, Joe Bell, Peter Christiansen; Zlatko Tripić, Moi, Henrik Bjørdal.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanišić; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Ismael Saibari, Michael Olise; Harry Kane.

Dự đoán tỷ số Viking vs Bayern Munich

Viking có lợi thế sân nhà cùng hàng công đang đạt phong độ cao, nhưng Bayern Munich nhỉnh hơn về kinh nghiệm, khả năng kiểm soát bóng và chất lượng dứt điểm.

Nếu hạn chế được những tình huống phản công và duy trì sức ép ổn định, Bayern có đủ khả năng giành chiến thắng ngay trên sân đối phương.

Dự đoán tỷ số: Viking 0-2 Bayern Munich.