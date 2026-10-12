Lịch sử 2 trận đối đầu LASK vs Liverpool: Salah từng gieo ác mộng với 7 bàn thắng tại Europa League

LASK vs Liverpool: Hai lần gặp và ưu thế tuyệt đối của The Kop

LASK và Liverpool từng gặp nhau hai lần tại vòng bảng Europa League mùa giải 2023/24. Đây là những cuộc đối đầu chứng kiến sự khác biệt rõ rệt về chất lượng đội hình và khả năng tận dụng cơ hội giữa hai câu lạc bộ.

Liverpool toàn thắng cả hai trận, ghi tổng cộng 7 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. LASK dù có lợi thế sân nhà ở cuộc gặp đầu tiên vẫn không thể tạo ra bất ngờ trước đại diện Ngoại hạng Anh.

Điểm đáng chú ý là Mohamed Salah đều ghi bàn trong cả hai lần chạm trán. Tiền đạo người Ai Cập đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng của Liverpool, dù đội bóng nước Anh sử dụng nhiều phương án tấn công khác nhau.

Cuộc tái đấu tại Champions League ngày 14/10/2026 vì thế mang đến cơ hội để LASK thay đổi thành tích đối đầu không thuận lợi trước Liverpool.

LASK vs Liverpool 2023: Salah và Diaz ngược dòng thắng 3-1

Ngày 21/9/2023, LASK tiếp đón Liverpool ở lượt trận mở màn vòng bảng Europa League. Đại diện Áo bất ngờ tạo ra lợi thế sớm khi Florian Flecker ghi bàn ở phút 14.

Bàn thắng khiến Liverpool rơi vào thế phải bám đuổi. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đội khách không thể tìm được bàn gỡ trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Darwin Núñez thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 56, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Chỉ 7 phút sau, Luis Díaz ghi bàn giúp Liverpool vượt lên. Đến phút 88, Mohamed Salah ấn định chiến thắng 3-1 bằng pha dứt điểm chính xác.

Kết quả này cho thấy khả năng điều chỉnh thế trận của Liverpool. Dù bị dẫn trước, đội bóng khi ấy do Jürgen Klopp dẫn dắt vẫn biết cách tăng tốc và tạo ra khác biệt trong hiệp hai.

Với LASK, trận thua để lại nhiều tiếc nuối bởi họ đã có lợi thế từ rất sớm nhưng không thể duy trì sự chắc chắn trước sức ép của đối thủ.

Liverpool vs LASK 2023: Salah và Gakpo tạo nên chiến thắng 4-0

Ngày 30/11/2023, hai đội tái ngộ tại Anfield trong trận đấu thuộc lượt thứ năm vòng bảng Europa League.

Lần này, Liverpool không để đối thủ có cơ hội tạo ra bất ngờ. Luis Díaz mở tỷ số ở phút 12, trước khi Cody Gakpo nhân đôi cách biệt chỉ 3 phút sau.

Bước sang hiệp hai, Mohamed Salah ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 51. Đến phút bù giờ thứ hai, Gakpo hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-0.

Trận thắng đậm giúp Liverpool giành quyền vào vòng 1/8 Europa League với tư cách đội đứng đầu bảng E.

Đây vẫn là thất bại nặng nề nhất của LASK trong hai lần đối đầu Liverpool. Sau hai trận, đại diện Áo chưa từng giành điểm trước đội bóng nước Anh.

Nhận định LASK vs Liverpool: The Kop có tiếp tục áp đảo?

LASK bước vào cuộc tái đấu với Liverpool trong bối cảnh phong độ không thực sự thuận lợi.

Đại diện Áo vừa để thua Rapid Wien 0-2 trên sân nhà. Trước đó, họ cũng thất bại 1-2 trước Sturm Graz và hòa Hartberg 3-3.

Tính trong 4 trận chính thức gần nhất, LASK không giành được chiến thắng nào. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà thường gặp khó khăn khi đối thủ tăng tốc và khai thác khoảng trống.

Tại Champions League, LASK cũng khởi đầu bằng thất bại 0-1 trước AEK Athens. Kết quả này khiến họ cần cải thiện hiệu quả tấn công nếu muốn giành điểm trước Liverpool.

Dù vậy, LASK từng tạo ra bất ngờ khi đánh bại Celtic 5-1 tại vòng play-off Champions League. Đây là cơ sở để đội bóng Áo nuôi hy vọng khi được thi đấu trên sân nhà.

Liverpool cũng đang gặp những vấn đề nhất định. Đội bóng của HLV Andoni Iraola vừa nhận thất bại 0-3 trước Man City tại Ngoại hạng Anh.

Kết quả ấy cho thấy Liverpool chưa duy trì được sự ổn định trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên, tại Champions League, The Kop đã khởi đầu tích cực bằng chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid.

Florian Wirtz được kỳ vọng đóng vai trò tổ chức lối chơi, trong khi Alexis Mac Allister giúp đội khách duy trì khả năng kiểm soát ở khu trung tuyến.

LASK có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công. Tuy nhiên, nếu Liverpool sớm áp đặt được thế trận, đội chủ nhà sẽ đối diện nguy cơ tiếp tục nhận thất bại.

Dự đoán số bàn thắng LASK vs Liverpool

Trong 5 trận gần nhất, LASK ghi 10 bàn và nhận 9 bàn thua. Tuy nhiên, có tới 6 bàn thắng đến từ trận gặp Deutschlandsberger tại Cúp Quốc gia Áo.

Liverpool ghi 6 bàn trong cùng số trận, trung bình 1,2 bàn mỗi trận. Đáng chú ý, 3 trong 5 trận gần đây của The Kop khép lại với không quá 2 bàn thắng.

Dù hai lần đối đầu trước đây xuất hiện tổng cộng 8 bàn, phong độ tấn công hiện tại cho thấy trận tái đấu có thể diễn ra chặt chẽ hơn.

Dự đoán số bàn thắng: 2–3 bàn.

Tình hình lực lượng LASK vs Liverpool

LASK chưa ghi nhận thêm tổn thất đáng kể sau trận gặp Rapid Wien. Những trụ cột như Sascha Horvath, Robert Ljubičić và Sasa Kalajdzic đều đã thi đấu ở trận gần nhất.

Liverpool còn bỏ ngỏ khả năng ra sân của Alexander Isak, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai do những vấn đề thể lực khác nhau. Hugo Ekitike cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương theo dữ liệu được cung cấp.

Phong độ và lịch sử đối đầu LASK vs Liverpool

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về Liverpool với 2 chiến thắng, 7 bàn thắng và chỉ 1 bàn thua.

Đội hình dự kiến LASK vs Liverpool

LASK (5-3-2): Jungwirth; Jørgensen, Mbuyamba, Tornich, Andrade, Bello; Bogarde, Ljubičić, Horvath; Lang, Kalajdzic.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Muñoz, Wirtz, Barcola; Koumas.

LASK vs Liverpool: Ký ức 2023 và cơ hội thay đổi lịch sử

Ba năm sau những thất bại trước Liverpool tại Europa League, LASK có cơ hội gặp lại đối thủ ở một sân chơi danh giá hơn.

Dù đội hình hai bên đã có nhiều thay đổi, những bài học từ các trận đấu năm 2023 vẫn mang giá trị tham khảo. LASK cần duy trì sự chắc chắn trong suốt trận đấu, đặc biệt khi Liverpool tăng tốc từ khu trung tuyến.

Đội bóng nước Anh vẫn sở hữu nhiều cá nhân có thể tạo ra khác biệt. Nếu kiểm soát tốt nhịp độ, Liverpool có đủ khả năng tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng trước đại diện Áo.

Dự đoán tỷ số LASK vs Liverpool

Liverpool nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và kinh nghiệm tại Champions League. LASK có lợi thế sân nhà nhưng phong độ chưa ổn định, đặc biệt ở khả năng phòng ngự.

Đội khách được đánh giá có nhiều cơ hội giành chiến thắng, dù khả năng xuất hiện một trận thắng đậm như năm 2023 không quá rõ ràng.

Dự đoán tỷ số: LASK 1-2 Liverpool.