Lịch sử 6 trận đối đầu Villarreal vs Napoli: Ký ức Rossi, Hamsik và những màn loại nhau kịch tính

Villarreal vs Napoli: Sáu lần đối đầu, thành tích cân bằng tuyệt đối

Villarreal và Napoli không phải hai đội bóng thường xuyên gặp nhau tại đấu trường châu Âu, nhưng những lần chạm trán trước đây đều để lại những dấu ấn đáng chú ý.

Trước cuộc tái đấu ở Champions League 2026/27, hai đội từng gặp nhau 6 lần tại các giải chính thức của UEFA. Villarreal giành 2 chiến thắng, Napoli thắng 2 trận và hai đội hòa nhau 2 lần.

Điểm đáng chú ý là cả hai chiến thắng của Napoli đều diễn ra tại Champions League mùa 2011/12. Ngược lại, Villarreal chiếm ưu thế khi hai đội đối đầu ở vòng loại trực tiếp Europa League.

Tổng cộng, Napoli ghi 6 bàn, còn Villarreal có 4 lần đưa bóng vào lưới đối phương. Dù có số bàn thắng nhiều hơn, đại diện Italia lại từng hai lần bị Villarreal loại khỏi Europa League.

Napoli vs Villarreal 2011: Trận hòa 0-0 mở đầu lịch sử đối đầu

Ngày 17/2/2011, Napoli tiếp đón Villarreal tại lượt đi vòng 1/16 Europa League. Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán ở một giải đấu chính thức của UEFA.

Trận đấu diễn ra với thế trận tương đối chặt chẽ. Napoli có lợi thế sân nhà nhưng không thể tạo ra khác biệt trước hệ thống phòng ngự của đại diện Tây Ban Nha.

Villarreal chủ động duy trì sự tập trung và hạn chế những khoảng trống nguy hiểm. Kết quả hòa 0-0 giúp Tàu ngầm vàng giành lợi thế nhất định trước trận lượt về tại El Madrigal.

Dù không có bàn thắng, cuộc gặp đầu tiên mở ra một cặp đấu giàu tính cạnh tranh giữa hai đội bóng có phong cách tổ chức lối chơi tương đối khác biệt.

Villarreal vs Napoli 2011: Rossi và Nilmar ngược dòng thắng 2-1

Trận lượt về ngày 24/2/2011 trở thành một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa hai đội.

Napoli sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Marek Hamsik ở phút 18. Kết quả này khiến Villarreal rơi vào thế bất lợi và buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, Nilmar đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 42. Đến những phút cuối hiệp một, Giuseppe Rossi ghi bàn quyết định giúp Villarreal vượt lên dẫn 2-1.

Dù Napoli tạo ra sức ép trong hiệp hai, đại diện Tây Ban Nha vẫn bảo vệ thành công lợi thế và giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 2-1.

Chiến thắng ấy trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối đầu, đồng thời khẳng định khả năng tận dụng cơ hội của Villarreal ở những trận đấu loại trực tiếp.

Napoli vs Villarreal 2011: Hamsik và Cavani giúp đội bóng Italia thắng 2-0

Ngày 27/9/2011, hai đội tái ngộ tại vòng bảng Champions League. Lần này, Napoli thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì diễn ra ở Europa League trước đó.

Marek Hamsik tiếp tục tạo dấu ấn khi mở tỷ số cho đại diện Italia. Chỉ ít phút sau, Edinson Cavani thực hiện thành công quả phạt đền, nâng cách biệt lên 2-0.

Hai bàn thắng trong hiệp một giúp Napoli kiểm soát tốt cục diện và bảo vệ thành công lợi thế cho đến khi trận đấu khép lại.

Chiến thắng này không chỉ giúp Napoli giành 3 điểm quan trọng mà còn tạo ra sự cân bằng về thành tích đối đầu với Villarreal.

Villarreal vs Napoli 2011: Inler và Hamsik đưa Napoli vào vòng knock-out

Ngày 7/12/2011, Villarreal tiếp đón Napoli trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Champions League.

Đại diện Tây Ban Nha khi ấy trải qua chiến dịch châu Âu đáng thất vọng, còn Napoli cần chiến thắng để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Gökhan Inler mở tỷ số bằng cú sút mạnh từ ngoài vòng cấm. Marek Hamsik sau đó ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Kết quả này giúp Napoli giành quyền đi tiếp, đồng thời khiến Villarreal khép lại vòng bảng mà không có điểm nào.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Napoli trước Villarreal tại Champions League, qua đó đưa đại diện Italia vượt lên về thành tích đối đầu ở thời điểm đó.

Villarreal vs Napoli 2016: Denis Suarez ghi bàn quyết định ở phút 82

Sau hơn bốn năm, Villarreal và Napoli tái ngộ tại vòng 1/16 Europa League mùa 2015/16.

Trận lượt đi diễn ra ngày 18/2/2016 trên sân El Madrigal. Hai đội thi đấu chặt chẽ và không tạo ra nhiều khoảng trống cho đối phương trong phần lớn thời gian.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 82, khi Denis Suarez thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, đưa Villarreal vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng duy nhất giúp đại diện Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0, đồng thời chấm dứt mạch toàn thắng của Napoli tại Europa League mùa giải ấy.

Chiến thắng này mang ý nghĩa quan trọng bởi Napoli bước vào vòng knock-out với hàng công có hiệu suất ghi bàn rất cao.

Napoli vs Villarreal 2016: Hamsik ghi bàn nhưng Tàu ngầm vàng vẫn đi tiếp

Ngày 25/2/2016, Napoli trở về sân nhà với nhiệm vụ lật ngược thất bại 0-1 ở lượt đi.

Marek Hamsik một lần nữa trở thành người tạo khác biệt khi ghi bàn đưa Napoli vượt lên. Kết quả này giúp đội bóng Italia đưa tổng tỷ số hai lượt trận trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, Villarreal không đánh mất sự tập trung. Phút 59, Tomás Pina ghi bàn trong một tình huống đưa bóng từ cánh trái, giúp đại diện Tây Ban Nha gỡ hòa 1-1.

Napoli nỗ lực tìm thêm bàn thắng, nhưng những pha cứu thua của thủ môn Alphonse Aréola giúp Villarreal giữ được kết quả.

Chung cuộc, Villarreal thắng 2-1 sau hai lượt trận và giành quyền vào vòng 1/8 Europa League. Đây là lần thứ hai đại diện Tây Ban Nha loại Napoli ở vòng knock-out.

Nhận định Villarreal vs Napoli: Lịch sử cân bằng, hiện tại khó lường

Villarreal bước vào cuộc tái đấu với lợi thế sân nhà. Đội bóng Tây Ban Nha thường hướng đến lối chơi phối hợp ngắn, kiểm soát bóng và tận dụng khoảng trống ở hai hành lang cánh.

Những cầu thủ như Gerard Moreno và Georges Mikautadze có thể mang đến sự linh hoạt trên hàng công. Khả năng chuyển trạng thái nhanh cũng là phương án giúp Villarreal tạo ra khác biệt.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cần cải thiện khả năng phòng ngự khi mất bóng. Trước đối thủ sở hữu những cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt như Napoli, việc duy trì cự ly giữa các tuyến sẽ đóng vai trò quan trọng.

Napoli bước vào trận đấu sau thất bại 0-1 trước Arsenal ở lượt trận đầu Champions League. Đại diện Italia cần một kết quả tích cực để tránh rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Kevin De Bruyne được kỳ vọng trở thành nhân tố tổ chức lối chơi, trong khi Matteo Politano và Rasmus Højlund mang đến những phương án tiếp cận khung thành khác nhau.

Điểm đáng chú ý là Napoli đang cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự. Khi giữ được cự ly đội hình, đại diện Italia có thể hạn chế những pha phối hợp nhanh của đối phương.

Lịch sử đối đầu không nghiêng hẳn về đội nào. Villarreal từng hai lần loại Napoli tại Europa League, nhưng đại diện Italia lại toàn thắng trong hai cuộc gặp tại Champions League.

Sự cân bằng ấy khiến trận đấu sắp tới hứa hẹn diễn ra giằng co, đặc biệt khi cả hai đều muốn giành điểm sau những kết quả chưa thuận lợi ở lượt trận mở màn.

Dự đoán số bàn thắng Villarreal vs Napoli

Villarreal ghi 9 bàn và nhận 8 bàn thua trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự gần đây đã có dấu hiệu cải thiện.

Napoli ghi 7 bàn và nhận 5 bàn thua trong cùng số trận. Đáng chú ý, đại diện Italia chỉ thủng lưới 1 lần ở 3 trận gần đây.

Trong 6 lần đối đầu trước đây, hai đội ghi tổng cộng 10 bàn, trung bình khoảng 1,67 bàn mỗi trận.

Những thống kê này cho thấy khả năng xuất hiện một trận đấu chặt chẽ, nơi các cơ hội rõ ràng không đến quá thường xuyên.

Dự đoán số bàn thắng: 1–2 bàn.

Tình hình lực lượng Villarreal vs Napoli

Theo thông tin được cung cấp, cả Villarreal và Napoli đều không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý.

Phong độ và lịch sử đối đầu Villarreal vs Napoli

Đội hình dự kiến Villarreal vs Napoli

Villarreal: Péter Gulácsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Pape Gueye; Gerard Moreno, Nathan Saliba, Tani Oluwaseyi; Georges Mikautadze.

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marín, Costantino Favasuli; Billy Gilmour, Stanislav Lobotka; Matteo Politano, Kevin De Bruyne, David Neres; Rasmus Højlund.

Dự đoán tỷ số Villarreal vs Napoli

Villarreal có lợi thế sân nhà và lịch sử thi đấu khá tốt trước Napoli ở những cuộc đối đầu loại trực tiếp. Tuy nhiên, đại diện Italia đang duy trì khả năng phòng ngự tương đối chắc chắn.

Nếu kiểm soát tốt khu trung tuyến và tận dụng được những cơ hội ít ỏi, Villarreal có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu được dự báo không có quá nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỷ số: Villarreal 1-0 Napoli.