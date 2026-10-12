Bầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết

Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann, người sáng lập đảng Place Publique, giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.

Kết quả này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong tương quan lực lượng cánh tả, song việc thống nhất toàn bộ phe này vẫn là thách thức lớn.

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn kết quả công bố ngày 11/10, cho biết ông Glucksmann giành 66,13% số phiếu, tương đương 79.613 phiếu, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là ông Olivier Faure, Bí thư thứ nhất đảng Xã hội (PS) nhận được 14,46%. Cựu ứng cử viên tổng thống Ségolène Royal đứng thứ ba với 7,62%. Cuộc bầu chọn có 5 ứng cử viên, thu hút hơn 120.000 người tham gia bỏ phiếu.

Chiến thắng giúp ông Glucksmann củng cố vị thế trong khối trung tả, trong bối cảnh đảng Xã hội đã suy yếu sau nhiều thất bại bầu cử, còn đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) của ông Jean-Luc Mélenchon tiếp tục là một lực lượng đáng kể trong cánh tả. Ông Glucksmann chủ trương xây dựng một lực lượng xã hội-dân chủ độc lập hơn, nhấn mạnh các giá trị cộng hòa và hội nhập châu Âu, đồng thời phản đối liên minh với LFI dưới sự lãnh đạo hiện nay của ông Mélenchon.

Tuy nhiên, cuộc bầu chọn chỉ diễn ra trong phạm vi khối Xã hội-Dân chủ, không có sự tham gia của LFI và lực lượng Sinh thái. Vì vậy, kết quả chưa thể hiện tương quan ủng hộ trong toàn bộ cử tri cánh tả Pháp. Những khác biệt về đường lối và chiến lược liên minh tiếp tục là trở ngại đối với nỗ lực xây dựng một ứng cử viên chung trước cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 4/2027.

Thách thức trước mắt của ông Glucksmann là tập hợp sự ủng hộ của các lực lượng tham gia cuộc bầu chọn, xây dựng chương trình tranh cử đáp ứng những vấn đề thiết thực đối với cử tri hiện nay như sức mua, việc làm, nhà ở và dịch vụ công, đồng thời mở rộng sức hút vượt ra ngoài nhóm cử tri trung tả.

Chiến thắng lần này tạo cơ hội để ông Glucksmann đưa khối Xã hội-Dân chủ trở lại vị trí nổi bật trên chính trường Pháp. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh trong cuộc đua tổng thống năm 2027 sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc ông có thể mở rộng liên minh và hạn chế tình trạng phân tán phiếu bầu trong cánh tả hay không./.