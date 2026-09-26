'Hạnh phúc vì được làm công tác Hội'

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Hà (đứng giữa) cùng Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghê An Hoàng Thị Thu Hiền (đứng, thứ 2 từ trái qua) thăm mô hình sản xuất nông sản

Trò chuyện cùng chị, câu chuyện về Giải thưởng Nguyễn Thị Định cao quý sắp được nhận không bắt đầu bằng những bản thành tích dày cộp, mà từ những trăn trở rất đỗi đời thường nơi cơ sở.

"Muốn chị em đổi mới, mình phải làm gương từ những việc nhỏ nhất"

Những ai từng đồng hành cùng hoạt động Hội LHPN tỉnh Nghệ An những năm qua đều nhận thấy một làn gió chuyển mình mạnh mẽ trong phương thức làm việc. Ít ai biết rằng, đằng sau những guồng quay nhịp nhàng từ công tác tham mưu tổng hợp đến việc hiện đại hóa quy trình chỉ đạo, điều hành của Hội có sự đóng góp bền bỉ, sáng tạo của chị Nguyễn Thị Hà.

Trong giai đoạn phụ trách công tác văn phòng tổng hợp, nhận diện rõ yêu cầu cấp thiết của kỷ nguyên công nghệ, chị đã chủ động tham mưu triển khai quyết liệt khâu đột phá "Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động Hội giai đoạn 2023 - 2027".

Nhớ lại những ngày đầu bắt tay làm, chị Hà cho biết: "Thời gian đầu áp lực lắm. Nhiều chị em cán bộ Hội ở cơ sở, nhất là vùng sâu vùng xa, vốn quen với cuốn sổ ghi chép, tài liệu giấy. Khi nghe nói đến hệ thống I-Office, chữ ký số, quét mã QR dự hội nghị hay lập phòng họp trực tuyến, ai cũng ngại, sợ khó, sợ sai. Lúc ấy, tôi tự nhủ: Mình là người tham mưu, nếu mình không kiên trì và không "cầm tay chỉ việc" cùng chị em thì phong trào sẽ mãi chỉ nằm trên giấy".

Không chọn cách áp đặt chỉ tiêu khô cứng, chị cùng Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nghệ An kiên nhẫn tháo gỡ từng nút thắt. Mỗi chuyến đi cơ sở, chị vừa hướng dẫn kỹ thuật, vừa động viên tinh thần để chị em thấy được cái lợi thực sự của công nghệ: Bớt giấy tờ cồng kềnh, xử lý việc nhanh gọn hơn để có thêm thời gian bám nắm địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

Sự bền bỉ ấy đã đem lại quả ngọt ngoài mong đợi. Giờ đây, về với cơ sở nào của Nghệ An, hình ảnh 100% cán bộ Hội cơ sở sử dụng thành thạo văn bản điện tử, những kỳ đại hội không văn bản giấy mà chỉ quét mã QR đã trở thành nếp quen. "Nhìn các chị cán bộ chi hội vốn chỉ quen với cách làm việc truyền thống với giấy tờ nay tự tin thuyết trình sản phẩm số, tôi hiểu rằng: Chỉ cần trao niềm tin và phương pháp đúng, người phụ nữ nào cũng có thể tự tin bứt phá" - chị Hà tâm sự.

Không chỉ dừng lại ở khối cơ quan, sự sáng tạo ấy còn được chị lan tỏa sâu rộng ra các tầng lớp hội viên. Cuộc thi ứng dụng CNTT do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động đã thu hút gần 200 sản phẩm dự thi từ Nghệ An. Trong số 3 sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn tham gia tranh tài cấp toàn quốc, Nghệ An xuất sắc mang về 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích chung cuộc.

Ở mảng công tác thi đua - khen thưởng, chị Hà là một "cây sáng kiến" uy tín. Chị đã trực tiếp tham mưu để Hội đồng sáng kiến cơ quan công nhận trên 20 sáng kiến cấp cơ sở và được UBND tỉnh phê duyệt 4 sáng kiến cấp tỉnh; tham mưu các danh hiệu cao quý: 5 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba và 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Sự tận tâm, thầm lặng của người làm công tác văn phòng đã góp phần quan trọng để tập thể Hội LHPN tỉnh Nghệ An liên tiếp được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ 3.

Khi người phụ nữ làm chủ kinh tế, tổ ấm mới thực sự vững vàng

Được phân công chuyển sang phụ trách mảng kinh tế, chị Hà lại có những đêm trăn trở cùng những người phụ nữ quê mình. Chị hiểu sâu sắc rằng, bình đẳng giới hay hạnh phúc gia đình sẽ khó trọn vẹn nếu người phụ nữ chưa thể tự chủ về kinh tế. "Phụ nữ xứ Nghệ cần cù, chịu thương chịu khó có tiếng, nhưng khởi nghiệp thì chị em lại thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm thị trường và hay tự ti" - chị Hà trầm ngâm.

Nghĩ là làm, chị cùng Ban chuyên môn dồn lực triển khai Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và Đề án 01 về “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Những ngày diễn ra hội thi phụ nữ khởi nghiệp, những gian hàng OCOP rực rỡ sắc màu không đơn thuần là nơi mua bán, mà là nơi chị Hà và các cán bộ Hội tiếp thêm động lực, giúp chị em có sự kết nối, trao đổi, chia sẻ trong hành trình khởi nghiệp. Chính từ sự đồng hành bền bỉ ấy, niềm tin đã đơm hoa kết trái. Niềm vui vỡ òa khi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi xanh của phụ nữ tỉnh nhà vượt qua hàng trăm dự án để giành giải Đặc biệt cấp toàn quốc.

Đi cùng phong trào phát triển kinh tế là sức sống lan tỏa từ phong trào thi đua trọng tâm: "Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: Có kiến thức, đạo đức, sức khỏe và khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc". Bằng việc huy động tổng nguồn lực hơn 2 tỷ đồng, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã định danh và nhân rộng 8 mô hình thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng với 1.880 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Hà (ngoài cùng bên trải) cùng Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghê An Hoàng Thị Thu Hiền (thứ 2 từ phải qua) dự lễ ra mắt mô hình Hợp tác xã Nông sản Nhà Vũ chế biến rau củ quả sấy lạnh, định hướng sản phẩm OCOP.

Theo chị Hà, niềm vui lớn nhất của chị cùng tập thể lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An không phải chỉ là một danh hiệu gắn với mỗi dự án thành công, mà là đằng sau đó, hàng trăm lao động nữ có thêm việc làm, có thu nhập ổn định và vị thế trong gia đình được nâng lên từng ngày.

Hạnh phúc được làm cầu nối yêu thương

Trong suốt buổi trò chuyện, ánh mắt của người nữ Phó Chủ tịch Hội luôn rạng ngời những niềm vui khi nói về công tác Hội và phong trào phụ nữ, nhưng cũng chùng xuống xúc động nhất, là khi nhắc đến hai tiếng thiêng liêng: "Mẹ đỡ đầu".

Khi được chủ trì tham mưu Hội nghị sơ kết chương trình "Mẹ đỡ đầu" giai đoạn 2022 - 2025 và phát động giai đoạn tiếp theo, chị đã cùng cơ quan Hội chủ động kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng tất cả tấm lòng người mẹ.

"Hôm diễn ra lễ phát động, khi con số đóng góp và cam kết đồng hành chạm mốc trên 13 tỷ đồng để nhận đỡ đầu cho gần 700 cháu nhỏ mồ côi đến năm 18 tuổi, tôi đã thật sự xúc động. Bởi số tiền ấy không chỉ là vật chất, mà là tương lai, là những bữa cơm no, là học phí để các con không phải bỏ học giữa chừng. Giây phút nhìn các mẹ đỡ đầu dang tay ôm lấy những đứa trẻ rụt rè, tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì công tác Hội đã cho tôi cơ hội được làm chiếc cầu nối yêu thương kỳ diệu đến thế" - chị Hà mỉm cười.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Hà (thứ 8 từ phải qua) biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" tại tỉnh Nghệ An

Từ một cán bộ văn phòng mẫn cán đến trọng trách Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030, chặng đường đi qua của chị Nguyễn Thị Hà in đậm những dấu mốc thi đua sôi nổi: 5 lần sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trung ương Hội... Nhưng khi nói về Giải thưởng Nguyễn Thị Định danh giá, chị lại khiêm nhường trải lòng:

"Tên tuổi của nữ tướng Ba Định là biểu tượng thiêng liêng của lòng kiên trung, sự mưu trí và tình yêu thương vô bờ bến đối với đồng bào. Nhận giải thưởng mang tên bà, tôi thấy vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn bội phần. Phần thưởng này trước hết thuộc về tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và sự đồng lòng của tập thể Hội LHPN tỉnh cùng hàng vạn cán bộ, hội viên phụ nữ Nghệ An đã luôn tin tưởng, cùng tôi vượt qua khó khăn".

Chiều buông trên phố Thành Vinh, câu chuyện của chúng tôi vẫn còn tiếp diễn với hàng loạt mô hình hay, sáng kiến sáng tạo của hội viên, phụ nữ. Với chị Nguyễn Thị Hà, phong trào không phải là những khẩu hiệu xa vời, mà bắt đầu từ việc thấu hiểu nỗi niềm của chị em, sẻ chia từng bữa cơm chiếc áo và thắp lên trong mỗi người phụ nữ niềm tin vào chính bản thân mình. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy, chắc chắn sẽ còn tiếp tục bùng cháy, sưởi ấm và lan tỏa trên mảnh đất quê Bác nghĩa tình.