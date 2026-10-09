Hành động vì người nghèo

Trong tuần này, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026. Thay mặt Ban vận động, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban vận động Quỹ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về công tác giảm nghèo, chủ động dành nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp tổ chức hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội.

Cùng với đó, Ban vận động kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm bằng tình cảm, uy tín và năng lực của mình, tiếp tục đồng hành, đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng phương tiện sản xuất và học bổng cho con em hộ nghèo, cận nghèo. Các tầng lớp Nhân dân trong thành phố, người Bắc Ninh đang sinh sống, làm việc ngoài thành phố theo khả năng tích cực tham gia ủng hộ bằng những hành động thiết thực.

Được biết những năm qua, MTTQ các cấp của thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động chăm lo người nghèo. Với những cách làm ý nghĩa, đậm tính nhân văn, hàng nghìn gia đình khó khăn được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở. Hàng vạn suất học bổng được trao giúp con em của hộ nghèo cắp sách đến trường. Nhiều loại cây, con giống và phương tiện sinh kế, ngày công lao động giúp cho hộ nghèo. Đặc biệt, thông qua Quỹ Vì người nghèo, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết đã trở thành điểm nhấn, giúp nhiều gia đình khó khăn có nơi an cư, cuộc sống ổn định.

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, Bắc Ninh đã và đang huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được xác định là một trong những hoạt động thiết thực, góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, đưa nguồn lực đến đúng những hoàn cảnh cần được sẻ chia. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, vun đắp truyền thống quý báu “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Năm nay, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương. Mỗi hộ kinh doanh, dịch vụ ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng. Trong doanh nghiệp, mỗi cán bộ, công nhân, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương; ngoài ra tùy điều kiện có thể trích một phần kinh phí của đơn vị ủng hộ Quỹ từ 100 triệu đồng trở lên. Mỗi gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn tùy theo khả năng hãy tích cực ủng hộ… Ban cũng cam kết quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và điều tiết nguồn Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả an sinh xã hội cao nhất.

Bắc Ninh là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nguồn lực xã hội lớn, vì vậy việc huy động các nguồn lực chăm lo an sinh càng có ý nghĩa. Bởi khi những thành quả phát triển được chia sẻ rộng hơn, những người yếu thế trong xã hội có thêm cơ hội vươn lên, khoảng cách về điều kiện sống của mọi người dân ngày càng thu hẹp lại. Chung tay vì người nghèo cũng vì thế không chỉ là góp một khoản tiền mà còn là trao một cơ hội, gieo thêm niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên, góp phần làm cho Bắc Ninh phát triển ngày càng bền vững.