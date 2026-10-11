Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ: Chung sức đổi mới, khát vọng vươn xa

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân tỉnh

Tối 10/10, tại phường Hòa Bình, Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình Gala Dinner chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), khép lại chuỗi hoạt động giao lưu, thể thao và trải nghiệm công nghệ với sự góp mặt của hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình

Chuỗi hoạt động tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tìm kiếm đối tác và khai thác tiềm năng, thế mạnh của nhau. Qua đó, mở ra những triển vọng hợp tác kinh doanh, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ ngày càng vững mạnh.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ.

Một trong những điểm nhấn là Giải Golf và Giải Pickleball Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất. Các giải đấu không chỉ tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích rèn luyện sức khỏe, mà còn mang đến không khí giao lưu sôi nổi, tăng cường sự gắn bó giữa những người làm kinh doanh.

Đặc biệt, không gian trải nghiệm công nghệ và chuyển đổi số thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp với nhiều giải pháp, phần mềm, thiết bị hiện đại, trong đó có robot thông minh và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các sản phẩm được giới thiệu hướng tới khả năng ứng dụng thực tiễn trong quản trị, điều hành, sản xuất, kinh doanh, nhất là ở lĩnh vực xây dựng và du lịch.

Màn trình diễn robot thông minh

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, tìm hiểu các mô hình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước tối ưu quy trình vận hành, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Việc đưa các giải pháp công nghệ vào chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam cho thấy sự chú trọng đối với đổi mới sáng tạo, thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Qua đó, góp phần thúc đẩy tư duy quản trị hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp chủ động đổi mới để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sự quan tâm, đồng hành của tỉnh Phú Thọ tiếp tục là động lực quan trọng để đội ngũ doanh nhân phát huy bản lĩnh, tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ trao 20 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cụm Trường Mầm non phường Thống Nhất tại chương trình.

Trong khuôn khổ Gala Dinner, Ban tổ chức đã công bố kết quả, trao giải cho các vận động viên đạt thành tích tại Giải Golf và Giải Pickleball Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất; đồng thời tri ân các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chuỗi hoạt động.

Chuỗi hoạt động khẳng định vai trò của Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.