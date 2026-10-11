Quảng Trị: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Các lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 11/10, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, các lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi. Hiện địa phương đang hỗ trợ gia đình các thủ tục mai táng.

Cụ thể, vào lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân H.T.L (sinh năm 1976, dân tộc Chứt) trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa cách vị trí gặp nạn khoảng hơn 2km đường suối.

Chính quyền địa phương đang tiến hành các thủ tục pháp lý để bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục. Trước đó, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cũng như cắt cử lực lượng tìm kiếm.

Như tin đã đưa, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 10/10, bà H.T.L đi từ bản K-ai cũ sang bản Bãi Dinh thì bị nước cuốn trôi. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 6 giờ ngày 11/10, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập nhiều tuyến đường, ngầm tràn và sạt lở đất đá tại một số địa phương.

Hai điểm ngầm tràn tại Km23 và Km25 trên Quốc lộ 9B bị ngập khoảng 50 cm; đường từ bản Cây Cà cũ vào bản Trung Sơn, xã Trường Sơn, ngập sâu khoảng 1m so với mặt cầu; ngầm mỏ đá Hòa Phát thuộc bản Xuân Tiến, xã Trường Xuân cũ, ngập khoảng 50cm.

Tại Km34+900 trên Quốc lộ 9C, sạt lở khoảng 10m³ đất đá gây ách tắc, khiến ô tô không thể lưu thông qua khu vực.

Tại xã Trường Sơn, các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Xuân Tiến, Trường Lâm và Ploang-Rìn Rìn bị chia cắt giao thông do nước dâng và sạt lở; tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Trường Ninh-Trường Sơn cũng bị chia cắt do sạt lở đất đá tại khu vực taluy.

Tại xã Bắc Trạch, 4 tuyến đường giao thông liên thôn bị ngập từ 40–60 cm, một khu dân cư ngập cục bộ đến 1m. Xã Phong Nha ghi nhận ngập tại ngầm Bến Troóc và các ngầm tràn thuộc các thôn Ngọn Rào, Xuân Trạch, Thanh Sen.

Trong khi đó, tại xã Lệ Ninh, các thôn Mỹ Vinh, Xuân Bắc, Xuân Hòa, Hoàng Xá và một phần thôn Trung Lộc, Ninh Phước Thượng bị chia cắt giao thông do nước dâng và sạt lở trên các tuyến đường.

Mưa lũ còn gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy lợi và giao thông. Trong đó, tại xã Vĩnh Hoàng, khoảng 1ha ruộng bị vùi lấp; 83m kênh đất bị hư hỏng. Mái lát bảo vệ chân cầu tại khu vực bãi biển Thái Lai, tuyến đê biển Vĩnh Thái bị sạt lở khoảng 30m².

Tuyến đường từ thôn Mỹ Tú đi thôn Bắc Vĩnh Thái bị sạt lở hai bên với chiều dài khoảng 20m, sâu 0,5m; đường giao thông nội đồng bị xói lở dài 50m.

Ngoài ra, tại Km34+900 trên Quốc lộ 9C, sạt lở khoảng 10m³ đất đá gây ách tắc giao thông, khiến ô tô không thể lưu thông qua khu vực./.