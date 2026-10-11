Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Thạnh năm 2026

Sau 2 ngày tổ chức (8 và 9/10), cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Thạnh năm 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Cuộc diễn tập được tổ chức qua 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Quang cảnh diễn tập. Ảnh: Phương Vũ

Trong phần vận hành cơ chế, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã thực hành các hội nghị lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử trí tình huống quốc phòng, an ninh theo chức năng, nhiệm vụ. Các nội dung diễn tập tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu, phối hợp của các lực lượng trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự diễn tập. Ảnh: Phương Vũ

Điểm nhấn của cuộc diễn tập là phần thực binh với đề mục “Trung đội Dân quân cơ động tập kích địch tạm dừng”. Đây là nội dung quan trọng nhằm kiểm tra trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng và vận dụng các hình thức chiến thuật vào thực hành chiến đấu của lực lượng dân quân cơ động.

Kết thúc diễn tập, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đại tá Bùi Sỹ Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã trao tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Phương Vũ

Trong tình huống giả định, Trung đội Dân quân cơ động tổ chức lực lượng, triển khai đội hình, vận dụng các yếu tố bí mật, bất ngờ để thực hành tập kích mục tiêu theo phương án chiến đấu đã xác định. Các bộ phận tham gia thực binh phối hợp, hiệp đồng trong quá trình cơ động, tiếp cận mục tiêu, thực hành chiến đấu và xử trí các tình huống phát sinh, thể hiện khả năng vận dụng kỹ thuật, chiến thuật vào điều kiện thực tế của địa bàn.

Đặc biệt, nội dung thực binh không chỉ kiểm tra kết quả huấn luyện của lực lượng dân quân cơ động mà còn đánh giá năng lực tham mưu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ của cơ quan quân sự địa phương, khả năng huy động, phối hợp các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; trình độ tham mưu, phối hợp của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, phương án, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Kết thúc diễn tập, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đại tá Bùi Sỹ Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã trao tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Qua đó, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trong suốt quá trình chuẩn bị, luyện tập, thực hành diễn tập.

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; đồng thời củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.